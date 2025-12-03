香港大火揭「預警失靈」危機！消防專家警示：火場6至8成死於濃煙 保命黃金期僅剩3分鐘





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】香港大埔宏福苑發生嚴重火災，造成數十人傷亡。倖存居民回憶起火當下的驚恐:消防警鈴始終沒有響起，外牆維修工程又將所有窗戶封死，濃煙竟是從門縫竄入才驚覺失火。這起悲劇揭示火災預警失靈的致命後果，也讓我們重新思考：當警報系統失效時，我們還能做什麼來保護自己？



煙比火更要命 三分鐘內定生死



消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱表示多數人以為火災中最危險的是火焰，實際上煙霧才是頭號殺手。研究統計火場死亡案例，6至8成的人死於吸入濃煙而非燒傷。當有機物質燃燒時會釋放一氧化碳、氰化氫等劇毒氣體，這些看不見的隱形殺手與血液中的血紅素結合能力遠超過氧氣，迅速導致全身缺氧、意識喪失甚至器官衰竭。

而現代住宅大量使用合成建材與塑膠家具，這些材料燃燒速度是天然木材的2至3倍，產生的毒性也更強。民眾面對現代的住宅火災只剩下3分鐘不到：從起火到房間充滿致命濃煙，可能只是泡杯咖啡的時間。陳彥凱提醒面對分秒必爭的火場，最容易被忽略卻最有效的保命動作就是「關門」。



美國消防安全研究機構進行實火實驗，發現關門房間的溫度能維持在攝氏37度左右，開門房間卻瞬間飆升至500多度；更關鍵的是一氧化碳濃度差異，關門房間約100PPM，開門房間則高達10000PPM，後者足以在數分鐘內致命。門板能阻隔火焰蔓延、降低室內溫度、減少有毒氣體入侵、使用膠帶把門縫貼住，為困在房內的人爭取等待救援的寶貴時間。建議養成睡前關閉臥室門的習慣，因為住宅火災有一半發生在深夜，當所有人都在熟睡時。



逃生計畫非口號 演練才能救命



許多家庭雖安裝煙霧警報器，卻從未認真規劃逃生路線。美國疾管中心調查發現，9成家庭有警報器，但只有約5成擁有逃生計畫，尤其近4成民眾根本沒有任何逃生計畫，有計畫的人當中也超過半數一年才檢視一次。陳彥凱指出，火災逃生計畫必須包含每個房間的兩條不同逃生路線、戶外集合地點，以及協助孩童和長者撤離的具體方式，而且每半年就該全家演練一次。



除了逃生演練，日常防火措施同樣重要；每層樓都要裝設煙霧警報器並每月測試、避免電線插座過載、易燃物遠離熱源、定期檢查瓦斯管線。萬一真的遇上火災，若主要逃生路線被濃煙阻斷，務必立刻關上房門作為第二道防線，用濕毛巾塞住門縫阻擋煙霧，然後撥打報警電話並在窗邊揮舞鮮豔衣物求救。記住，火場中每多一秒準備時間就多一分生存機會，而這些準備必須從平時就開始。



