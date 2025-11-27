香港大火摩天樓燒成火柱 1圖看懂「5不4對策」逃生流程：別只顧找濕毛巾

香港11月26日發生超大規模大火，71歲的黃姓居民哭喊他的妻子還困在裡面。路透社



香港火災大埔宏福苑八棟摩天大樓燒了七棟，死傷慘重。據香港消防處的獲報資料，26日下午2時51分獲報宏福苑宏昌閣大樓外牆棚架起火，火勢在短短6分鐘內迅速向上竄升，2時57分蔓延到4樓，直到傍晚6時22分升為最高等級「五級火警」，摩天大樓燒成大樓火柱。針對大樓火災逃生，消防署提出「5不4對策」火場逃生避難原則，包含不可躲在浴室、不可用塑膠袋套頭、不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻等等。

逃生原則。取自消防署官網

火災逃生避難原則

1.千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。

2.千萬不可搭乘電梯：逃生火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。

3.千萬不可躲在浴室：火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙。

４.千萬不可用塑膠袋套頭：用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度！若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上！

５.千萬不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難。

至於火場逃生避難流程：

1. 開門，往一樓往外逃生。

由於煙平均上升速度為每秒3~5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生。

2.至樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生。

只有在確認樓梯裡沒有任何煙霧時，才可以選擇走樓梯往下避難，選擇走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇。

3. 樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線。

如果發現有煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方發生火災，是一個很危險的環境，此時不應改往上跑，也不應繼續往下跑，而應選擇水平方向尋找其它逃生避難路線，並關門以防止火勢及濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。

4. 平時應規劃2個方向逃生路線，當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。

