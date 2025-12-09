香港大火政府抓捕究責人士 聯合國籲撤回案件

香港大埔宏福苑大火造成16人死亡、6人失聯，震驚全球，卻也同時傳出有港人因要求政府查明真相遭警告甚至逮捕。聯合國今天(9日)對此表達擔憂，並呼籲港府撤回這些逮捕案件。

聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Turk)今天透過聲明，呼籲港府撤銷針對問責人士的案件。港警國安處日前以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府為由，陸續拘捕3男1女。

圖克表示：「香港民眾理所當然需要答案和問責，好讓數以百計的受害者得到適當賠償，並避免類似悲劇重演。」他讚賞港人勇敢聲援災民，「展現了香港公民精神的深度和韌性」。

廣告 廣告

圖克並指出，香港國安法的部分內容有違國際人權規範。香港過去曾是公民社會、公共政策討論和獨立媒體的匯集地，但自從2020年國安法實施以來，往日的好光景已不復見。

香港7日舉行立法會議員選舉，投票率僅31.9%，創下歷來第2低紀錄，凸顯不少民眾在政府加強打壓之際，選擇遠離政治。圖克表示，港府若能「撤回限制參政治和壓制異見的措施」，香港仍有機會恢復有意義的公民空間。(編輯：陳士廉)