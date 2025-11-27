香港大火救出10隻貓狗 飼主激動認領

▲香港消防27日清晨從宏建閣一戶住家救出9隻貓與1隻狗，飼主房先生見到牠們平安脫困，激動得眼眶發紅。（圖／翻攝自香港01）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，救援行動27日清晨仍持續進行。除了搜救住戶，消防員也在現場陸續救出多隻寵物，愛護動物協會更在附近設立認領區，讓等了整夜的飼主終於能與毛孩重逢。

香港大埔宏福苑昨日下午爆發五級火警，救援行動持續至今晨。由於許多住戶被迫緊急撤離，家中寵物來不及帶出，香港愛護動物協會於27日上午在廣福邨廣禮樓外設置臨時認領區，讓飼主前來確認是否有被救出的寵物。現場聚集許多居民焦急等候，不少人紅著眼眶，反覆擦淚。

根據港媒《香港01》報導，消防人員今晨從宏建閣一處住家成功救出9隻貓和1隻狗，狀況良好，飼主見到牠們後激動上前緊抱。飼主房先生表示，他自昨日下午3時後就無法返回住處，靠著家中的監視器反覆查看情況，卻只能眼睜睜看著外面火光狂竄、濃煙瀰漫。他說，幸好離家前未完全關閉窗戶，讓貓狗還能呼吸到新鮮空氣。

▲房先生透過家中監視器與寵物餵食器的對講功能，向進屋的消防員指引貓狗可能躲藏的位置，最後10隻寵物全數被尋獲。（圖／翻攝自香港01）

房先生透露，他透過寵物餵食器的對講功能，試圖向入屋救援的消防員喊話，指引牠們可能躲藏的位置，最後全數寵物都被安全帶出，「看到牠們出來，我的心才真正放下」。

▲香港愛護動物協會在火場周邊設立寵物認領區，消防員陸續救出多隻貓狗，現場有警員與動保人員協助飼主認領。（圖／翻攝自香港01）

香港愛護動物協會表示，目前救出的多以貓、狗為主，現場有警員協助維持秩序，飼主須提供住家門號才能領回寵物。協會並持續統計火場動物的救援與傷亡情況。

