香港大火敲警鐘！北市6、7樓公安申報率曝光「超低」 建管處：加強宣導最高開罰30萬

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

香港宏福苑大火造成128人死亡、79人受傷，仍有約200人失蹤，震驚全球，也引起國內民眾對住宅與公寓大樓消防安全及避難設施是否完備的高度關注。對此，台北市建管處表示，原僅8樓以上的大樓公安申報義務，自今年起下修至6至7樓集合住宅，不過統計至今，全北市申報率僅16%，建管處將協助市民盡速完成申報程序，若未依規定申報，即可能依法處以最高30萬元罰鍰。

香港大火引起國內民眾對住宅與公寓大樓消防安全及避難設施是否完備的高度關注。（圖／香港大埔區議員羅曉楓臉書）

台北市建管處表示，近日接獲許多民眾致電詢問防災資訊，將加強宣導公寓公安申報。公寓公安申報是針對集合住宅大樓的公共安全檢查，檢查頻率依照樓層而不同：16樓以上每2年申報一次，8至15樓每3年申報一次，而自今年起，6至7樓也需每4年申報一次。檢查項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統及防空避難設備等。

建管處指出，北市6到7樓公寓共7657件，至今僅有1300件申報，申報率16%，已委託民團在大樓逐棟掛海報，並輔導成立管委會或指派管理負責人，持續輔導民眾主動申報。

建管處提醒民眾，申報是實質把關安全，並非流於形式。居家火災的意外，起因常常是避難樓梯堆滿雜物、常閉式防火門失效，以及逃生路線阻塞等等，常常被居民忽視的小細節。建管處虞積學處長強調，6、7 樓公寓若未落實防火避難、緊急供電或避雷設備的功能正常，也可能在災害中造成重大傷害。

北市建管處提醒6至7樓集合住宅今年起有應公安申報義務，提醒市民盡速完成申報程序。（圖／北市建管處官網）

申報規定可上建管處官網「建物公安申報專區」查詢，也可撥打1999市民專線，或洽詢建管處1999轉2723、8390、2776詢問。

