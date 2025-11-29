香港大火敲警鐘！ 蔣萬安急令：全面清查危樓、擬禁竹鷹架

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 香港近日發生重大火警，外界聚焦事發大樓警鈴失效、外牆修繕管理不足等問題，台北市是否也存在相似隱憂引發討論。台北市長蔣萬安今（29）日受訪時表示，北市老舊建物眾多，市府已啟動跨局處檢討，將比照香港事件檢視所有可能風險，並針對警報設備、外牆防火材質與鷹架使用進行更嚴格控管，避免悲劇在台北重演。

蔣萬安說明，北市消防局本來就對不同場所的警報設備訂有「每年定期稽查」制度，而昨日市府召開跨局處會議，已就香港大火逐項檢視台北現況，研判能強化的部分並立即研議改善方向。他強調，下周將召開專家會議，針對建物外牆整修是否應「全面強制使用防火材質」提出具體方案。

他也提到，外牆整修常使用的鷹架結構同樣是風險來源之一，市府未來將思考全面禁用竹製棚架，改採更具安全性的材質，避免火勢沿外牆加速蔓延或造成救災阻礙。

面對媒體質疑「部分危樓竟被列為防空避難處所」，蔣萬安回應，已要求建管處與警察局「即刻進行全面盤點與更新」，會儘速確認避難處所結構與安全是否符合標準，確保市民在災害狀況下有安全可用的避難空間。

蔣萬安重申，香港的大火是重要警訊，台北市必須以最高標準檢視城市安全，「就是要確保市民不會面臨同樣的風險」。

