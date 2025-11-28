香港大火敲警鐘 雙北盤點大樓「強化稽查」

如何避免大火？內政部現在說，要檢討國內大樓的興建狀況，並不定期抽查施工架。而高樓林立的雙北地區，也展開聯合稽查。其中，民代也指出，在新北有很多老舊住宅、外牆施工的巷弄，都過於狹窄，應該藉此機會「全面盤點」。

有鑑於香港大火，新北市消防局將對大樓展開聯合稽查。(圖/TVBS)

走進新北三重的巷弄內，路寬不到兩公尺，機車停在兩側，隨處可見雜物堆疊，交錯的鐵皮建物幾乎棟棟相連。香港大火發生後，不少居民也開始警覺，擔心這樣高密度的老宅是否存在類似風險。新北市議員洪佳君表示，應該將香港大火事件當成長期檢討的起點，更積極思考列管高樓的處理機制。

地方民代紛紛發出警訊，尤其新北市大樓林立，50公尺以上建築物高達3444棟，70公尺以上建築物達1552棟，而台北市120公尺以上建物更有61棟，一旦發生火災，恐怕消防量能不足。新北市議員王威元指出，新北市目前只有一部70公尺以上的雲梯車，而70公尺以上的建築物有1552棟，這是嚴重量能失衡的狀況。

新北消防局以香港大火為借鑑，立即進行高樓火災搶救演練，強化初期應變能力，並使用紅外線熱顯像儀改善現場能見度，迅速找到火點，同時展開高樓公安聯合稽查。台北市方面，台北市長蔣萬安表示，將全面檢視台北市建築物施工各方面的安全，預防並避免類似事件發生。

內政部也重申，國內工地的安全網材質及張掛都必須符合國家CNS標準，現階段也會全面檢討大樓興建狀況，並不定期抽查施工架，以確保建築安全，防止悲劇重演。

