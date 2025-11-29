香港大火敲響警鐘！ 蔣：擬強制防護網防焰、禁用竹鷹架

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





香港大火也讓各界開始檢視，現階段台灣的規範是否不夠？台北市長蔣萬安就召開跨局處會議，比照香港火警，檢視北市所有可能的風險。下週也要召開專家會議，針對外牆防護網材質與鷹架使用上，研擬自治條例，進行更嚴格的控管，避免悲劇在台北發生。

以香港大火為鑑，召集各局處首長開會，台北市長蔣萬安要強化公共安全，全面檢視台北市相關規範，還有哪些精進空間。

台北市長蔣萬安：「未來建物外牆整修的部分，對於防護網，我們在下周專家會議，也會具體提出，未來是否就強制使用防火材質，另外對於外牆整修建物的鷹架架設，我們未來也可以思考，就全面禁用竹製的棚架。」

廣告 廣告

召集專家學者訂定自治條例，討論未來北市大樓防護網，強制使用阻燃材質的可能性，也因27號晚間，台北萬華雙和市場，也發生了嚴重火警，對蔣萬安來說，此刻更要繃緊神經。

台北市長蔣萬安：「藉由這一次，我們目前所掌握相關的訊息所做的，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。」

市民安全擺在首位，但想要安全，警報也必須到位，尤其這回香港大火，討論焦點之一也在大樓警鈴是否發揮作用，那在老舊建物眾多的台北市，又該如何確保家家戶戶的火災警報器都有正常運作。

台北市長蔣萬安：「針對不同場所的警報設備，消防局都會依規定，每年做定期的稽查，昨天我在議會也已經要求，包括建管處以及警察局，即刻進行全面的，（危樓）清查盤點以及更新。」

香港大火敲響警鐘，在遺憾發生之前，檢視可能風險，避免悲劇再次上演。

更多東森新聞報導

宏福苑大火百人傷亡 民眾封鎖線外放花哀悼

父困宏福苑高樓層失聯 女兒以照片認屍：難以識別

新／惡火悲痛全港！公務員卻設宴 網見菜色全都怒

