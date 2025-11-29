香港大火是人禍！評論家諷：官方阻燃力超標

▲香港宏福苑大火，不少民眾質疑真正造成火勢迅速蔓延的原因，很可能是偷工減料的防護網沒起到阻燃作用。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火造成慘重傷亡，延燒逾43小時終於撲滅，但許多遺體仍處於難以辨識的狀態，截至發稿時間為止，港府更新的傷亡數字仍停留在128死，但由於還有百人失蹤，後續恐怕還會攀升。香港保安局長鄧炳強在28日的記者會上聲稱，初步化驗顯示，大樓外圍的棚網、保護網達到「阻燃」要求，而貼在窗外的發泡膠板（保麗龍）則高度易燃，此言一出，許多香港民眾並不買帳，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾則直言，這場大火就是「人禍」，悲劇真的不是不可避免的。

廣告 廣告

馮睎乾在臉書上發文，鄧炳強言下之意是說，發泡膠才是罪魁禍首，但細看香港房屋局獨立審查組，在2024年10月的宏福苑承建商呈交之棚網測試報告，上面寫著：「並無發現不符合《建築物條例》及相關作業備考／通告函件對棚網阻燃特性的要求」。然而，「並無發現不符合⋯⋯」不等於「確定符合」，港府句子寫得這麼繞，凸顯他們當時僅僅只看一眼測試報告就完事，至於那份報告是否可靠，港府應該不知道，一般民眾更不會知道。

馮睎乾指出，若按照民間自行測試呈現的結果，港府公布的「初步結果」的確難以服眾，同樣是現場採樣實測，為何民間測試一點即著火，而政府的化驗所卻聲稱「並無發現不符合法律條例對棚網阻燃特性的要求」；更值得注意的是，除了市民自己做測試，這次連一向親港府的媒體同樣做了實驗，證實涉事承建商使用的棚網，均在數秒內猛烈燃燒，完全不具任何阻燃功能，直呼：「若說政府化驗所出錯，甚至說政府撒謊，我反而比較安心。但如果政府的初步結果確實無誤，那就表示官方標準原來寬鬆的恐怖，就連普通一個裝修師傅的要求也達不到。」

馮睎乾並提到，涉事工程公司使用的圍網，產自「山東宸旭化纖繩網有限公司」，並經「濱州市檢驗檢測中心」化驗認證，這間「濱州市檢驗檢測中心」的化驗是否可靠，他不清楚，但從網上照片來看，光當時貼給住戶看的棚網檢驗報告，英文排版就已經錯漏百出，給人一種「業餘、不認真，像馬戲團」的觀感。

最後，馮睎乾強調，這份報告若是負責宏富苑外牆整修的宏業建築偽造的，那還能說只是承建商的錯，但如果報告是真的，就不得不懷疑「濱州市檢驗檢測中心」的專業能力了，「濱州市檢驗檢測中心」認證的棚網阻燃性，為何會經不起媒體隨手一燒的測試？香港政府的「初步調查」並沒有讓公眾看到真相，反而增添更多疑惑，也讓人有一種感覺，即官方測試保護網，似乎只是想「保護那個網」，如果真相是火，官方的阻燃能力肯定超標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／香港大火菲傭「肉身護3個月幼主」命危！災民入住過渡性房屋

被指跟宏福苑大火有關！香港親中建制派議員撇清：這區不是我覆蓋

香港大火燒逾43小時「大致撲滅」！前天文台長揭禍首：別怪竹子