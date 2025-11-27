香港大火最新空拍曝！飛機乘客拍下衝天濃煙

▲香港宏福苑社區26日發生大火，27日上午的空拍畫面，仍能看到濃煙竄出，部分住家仍有火光。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑26日爆發五級大火，截至今（27）日上午8時，至少奪走44條人命、逾200人失聯，消防仍持續滅火救援。在火災剛爆發時，有飛機乘客拍下大量濃煙從宏福苑衝上半空，煙柱漂向大帽山。網路上也傳出今日上午的最新空拍畫面，已經剩少數明火，但仍有濃煙飄出。

據港媒《香港01》報導，香港大埔宏福苑社區26日下午2時許發生大火，外牆棚架起火後火勢迅速蔓延。社群平台「小紅書」上，有搭乘飛機離開香港的網友發文，從空中拍下宏福苑大火當下，滾滾濃煙從大樓竄出，大量濃煙形成煙柱直衝半空中，由於風勢原因，濃煙被吹向大帽山方向，場面相當恐怖。報導也提到，有葵湧及荃灣居民也表示有聞到到燒焦味道，燒焦氣味從大埔吹到該區一帶。

▲香港宏福苑社區26日發生大火，有網友在飛機上拍下火災當下，大量濃煙從大樓竄出的畫面。（圖／翻攝自小紅書）

據中媒《新京報》報導，今日上午有無人機拍下宏福苑的最新狀況，外牆被燒黑，大樓內部仍有冒煙、竄出火光，大量被燒毀的腳手架從高空掉落，現場不斷傳出爆炸聲響。《央視新聞》記者現場報導指出，目前火勢已經受到基本控制，大樓已經看不到大面積明火，但火勢尚未完全撲滅，個別住宅內仍有火光，住宅樓仍冒出濃濃黑煙，現場也能聞到刺鼻的味道，幾棟大樓有不同程度的燃燒痕跡，最嚴重的已經呈現完全焦黑的狀態。

火災至少已造成44人死亡，逾270人失聯，香港醫管局指出，截至今中午12時，有71名傷者被送往醫院治療，其中17人危殆、27人嚴重。

