香港大火杜汶澤捐款直送家屬 談小紅書禁用嗆「對紅色過敏」：我連紅色內褲都沒有

杜汶澤「小杜麵館」今（6日）開幕，客人一早就來排隊。李鍾泉攝

香港影星杜汶澤宣布插旗餐飲一級戰區的台北東區，開設《小杜麵館》，今（6日）開幕客人排隊超過3小時，立委王世堅、吳沛憶、駐芬蘭大使林昶佐與「港仔台爸」張啟樂都送上花籃祝賀，當被問及近期台灣網友對「小紅書」禁用反應兩極，杜汶澤回稱自己對紅色「過敏」，直言：「關我屁事！我本人從來沒有開通過小紅書，我對紅色本來就過敏。家裡基本上沒有紅色的東西，我也沒有紅色內褲。」

杜汶澤引進台灣少見的香港菜色，這次再度開店，他感謝老友王世堅、林昶佐都有送花致意，「王世堅不只會唱歌，也很懂吃。也揶揄身材壯碩的林昶佐在芬蘭忙著「脫衣服、露身體」還不忘關心他的店。

香港大火捐款直送消防員家屬 關注過世移工處境

談到近期香港新界大埔宏福苑的大火悲劇，杜汶澤坦言好幾天很痛苦，看到有消防隊員身亡，他也有捐款：「我知道香港有很多人捐錢，但我這是針對性的捐助，希望幫助罹難消防家屬，所以直接把錢轉到他們戶頭。」

杜汶澤也提到此次許多印尼到香港打工的人也在火災中離世，他也有在持續關注，但杜汶澤坦言，目前很多詐騙，因此還在觀察捐助機構。

杜汶澤「小杜麵館」開幕，一早舉行拜神儀式。讀者提供

小杜麵館不開放訂位 開幕日客人排隊3小時

杜汶澤表示「小杜麵館」不開放定位，由於店內僅約20個座位，午餐時段最多只能招待約30組客人（約60位），許多中午才到的客人只能被迫離開，他對此感到不好意思，但仍有送上小禮物致意。

杜汶澤透露，店內「情比金堅行土匪雞翼」這道菜，就是他跟老婆田蕊妮在香港很愛吃的一道菜，田蕊妮去年罹患肺腺癌開刀治療，目前每半年追蹤一次，目前身體狀況一切正常。

老婆每半年追蹤 自嘲是家庭煮夫

而他店裡的「砂煲大大條花膠雞白濃湯」是他自己的拿手菜，「我老婆不做菜的，我是家庭煮夫嘛！這是我們香港人每家人都會有自己配方的煲湯，因為成本高，每日限量！」但他笑說不會為了老婆特別料理清淡的食物：「清淡不好吃，我最討厭吃健康餐廳。」

提到正在籌備的電影工作，杜汶澤指出目前還在前置作業，新作明年6月會開拍，「我只有當導演，現在電影工作基本上都是以幕後為主」。被問是否會參與演出，他則幽默自嘲：「說實話，我演戲不夠好，還是專注幕後工作比較好。」



