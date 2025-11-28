香港大火死亡人數增至128人 火警警報失靈調查需數周｜不斷更新
警方逮捕3名維修工程公司負責人 港府展開調查火災起因
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，當局今天（28日）表示，死亡人數增至128人，約有200人失聯，火勢已完全撲滅，為尋找生還者，已強行進入並搜查1018個住戶。相關單位也檢查8棟大樓的火災警報器，發現這些裝置都未能有效運作，起火原因調查需時數周。港府已對這場近80年來最嚴重的火災起因展開調查，警方27日逮捕3名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。
救援進度與最新動態
宏福苑大火26日下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，8棟樓有7棟全面燃燒。雖然大火大致被撲滅，消防員仍持續向大樓灑水，以降低建物溫度並防止餘燼復燃。
香港消防處副處長（行動）陳慶勇28日說，宏福苑的滅火行動已大致完成，消防會爆破發生火災的7座大樓的所有單位，進入單位內搜索確保沒有人被困。目前大部分死者集中於首先起火的宏昌閣及鄰近的宏泰閣，不同大樓都有生還者被發現。
保安局局長鄧炳強28日下午表示，火災最新的死亡人數，增加至128人。死者當中，有108 人在現場證實身亡，4人送院後證實不治，另外有16具燒焦屍體目前仍然在涉事樓內。
當局進一步更指出，起火大樓內的警報裝置未有效運作，相關單位檢查了8棟大樓的火災警報器，發現這些裝置都未能有效運作。為了尋找生還者，已強行進入並搜查了1018個住戶，目前也正建立一套系統，記錄受傷及失蹤者詳情，協助家屬更容易尋找親人。至於起火原因，調查需時數周。
港府已對這場近80年來最嚴重的火災起因展開調查，並檢視是否與大規模維修工程中包覆建物的竹鷹架與塑膠防護網有關。
香港特首李家超27日晚間再度率同多名主要官員在政府總部召開記者會，交代後續援助受影響居民的工作。
他說，相關救援工作不會停頓。目前政府已經開放了9個庇護中心，有超過500名居民正在使用。此外，政府正動用所有資源，為居民提供住宿安排，且已找到1000個住所可供使用，這些住所位於青年宿舍或酒店，可以讓受影響居民住宿，至少可以入住1至2個星期。
政府也動員了社會工作者、臨床心理學家、教育心理學家，為受影響居民提供協助，包括情緒支援、幼兒照顧等。
李家超並公布政府設立了一個銀行帳戶接受各界捐款，而為了解決居民燃眉之急，政府會即時向每戶災民發給港幣1萬元緊急補助金。
李家超27日凌晨率領主要官員召開記者會時表示，對於這起大火導致多人傷亡，感到極度難過，並指仍有279人失聯，又指政府會全面動員、全力以赴。
香港保安局局長鄧炳強稍早指出，消防員在滅火和救援過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。
鄧炳強說，警方和消防處已組成一個聯合隊伍，除了就火警方面作出調查外，也會循刑事方向作出調查。
據港媒報導，警方在事件中拘捕3人，分別為宏福苑維修工程的工程公司負責人，包括兩名公司董事、一名公司顧問，年齡介乎52至68歲，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。
宏福苑基本資料
宏福苑於1983年落成，樓齡42年，為31層住宅，共有8幢大樓、共1,984個住房。火警前正進行外牆維修工程，外牆普遍覆上竹棚及保護網。
火災發生經過
宏福苑大火發生於26日下午3時左右，由三級火警升至五級，是香港最高級別的火警。火勢一路延燒至今晨才大致受控。宏福苑共有8棟大樓，有7棟遭大火全面波及。
有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。
多名居民稱住宅因維修工程而關閉窗戶，不少長者或行動不便者未即時察覺火警，是接到鄰居通知才得知要撤離。
法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。
本次火警由三級一路升至最嚴重的五級大火，宏福苑大火為近80年來香港最嚴重的火災。官方公布的死亡人數已成為1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火災，超越1996年的佐敦嘉利大廈火災（當時亦為嚴重災難），也比起2008年旺角嘉禾大廈火警更為慘重。
65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」
起火原因各界推測
官方尚未公布確切起因。據居民與目擊者指出，26日下午3時左右，有人見到其中一幢大樓的竹棚起火，亦有居民表示看到某幢大樓的垃圾房首先起火。
易燃物料助長火勢
竹棚效應： 由於風大，大火迅速沿著易燃的竹棚蔓延至其他大樓，並波及大量住房內部。
違規物料疑慮： 保安局局長鄧炳強指出，大廈外牆的保護網、一些防水帆布及塑膠布在遇火後的蔓延速度與猛烈程度均「不尋常」，遠超合規格物料。
發泡膠板隱患： 消防員在未受波及的大樓窗戶上發現貼有發泡膠板，該物料遇熱極易燃燒蔓延，當局亦認為此情況不尋常。
香港大火圖輯
香港大埔宏福苑火災
經過一夜的焚燒，27日早上空拍畫面顯示，雖然大部分火勢看似已撲滅但消防員持續灑水灌救，遭火焰吞噬的高樓一片焦黑。圖片來源： REUTERS/Tyrone Siu
