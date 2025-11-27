香港大火死亡人數增至55人、逾200人失聯 港府：在樓內找到生還者｜不斷更新
警方逮捕3名維修工程公司負責人
香港新界大埔宏福苑昨天（26日）下午3時發生大火，目前已造成55人喪生、200多人據指失聯；中國官媒央視網今天引述港府消防處消息說，搜救人員在一些樓層找到了生還者。警方已逮捕3名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。
救援進度與最新動態
宏福苑大火昨天下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，到今晨才大致受控，8棟樓有7棟全面燃燒。這場大火至今已燒了20多個小時，雖然大火大致已被撲滅，但仍有許多居民被困及失聯。
央視網引述香港消防處副處長陳慶勇表示，滅火隊伍和搜救隊伍已經同步從較低樓層往上進行滅火和搜救工作，並在一些樓層找到生還者，預計今天稍晚時將到達天台的位置。
官方公布，死者之中包括一名消防員。據官方香港電台，截至今天下午3時，死亡人數增至55人。
香港特首李家超今天凌晨率領主要官員召開記者會，對於這起大火導致多人傷亡，他說感到極度難過，並指仍有279人失聯，又指政府會全面動員、全力以赴。
他說，中國國家主席習近平也高度重視這場大火，第一時間了解火災救援和人員傷亡的情況，又向他轉達對遇難人員和殉職消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，並且要求北京中央港澳辦和香港中聯辦支持特區政府，全力撲滅火災。
香港保安局局長鄧炳強說，消防員在滅火和救援過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。
鄧炳強說，警方和消防處已組成一個聯合隊伍，除了就火警方面作出調查外，也會循刑事方向作出調查。
據港媒報導，警方在事件中拘捕3人，分別為宏福苑維修工程的工程公司負責人，包括兩名公司董事、一名公司顧問，年齡介乎52至68歲，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。
宏福苑基本資料
宏福苑於1983年落成，樓齡42年，為31層住宅，共有8幢大樓、共1,984個住房。火警前正進行外牆維修工程，外牆普遍覆上竹棚及保護網。
火災發生經過
宏福苑大火發生於昨日（26日）下午3時左右，由三級火警升至五級，是香港最高級別的火警。火勢一路延燒至今晨才大致受控。宏福苑共有8棟大樓，有7棟遭大火全面波及。
有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。
多名居民稱住宅因維修工程而關閉窗戶，不少長者或行動不便者未即時察覺火警，是接到鄰居通知才得知要撤離。
法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。
本次火警由三級一路升至最嚴重的五級大火，宏福苑大火為近60年來香港最嚴重的火災。官方公布的死亡人數已超越1996年的佐敦嘉利大廈火災（當時亦為嚴重災難），也比起2008年旺角嘉禾大廈火警更為慘重。
65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」
一名駐守臨時避難所的警員告訴法新社，目前仍無法掌握確切的失蹤人數，因為深夜仍陸續有居民前來通報親屬下落不明。
起火原因各界推測
官方尚未公布確切起因。據居民與目擊者指出，昨午3時左右，有人見到其中一幢大樓的竹棚起火，亦有居民表示看到某幢大樓的垃圾房首先起火。
易燃物料助長火勢
竹棚效應： 由於風大，大火迅速沿著易燃的竹棚蔓延至其他大樓，並波及大量住房內部。
違規物料疑慮： 保安局局長鄧炳強指出，大廈外牆的保護網、一些防水帆布及塑膠布在遇火後的蔓延速度與猛烈程度均「不尋常」，遠超合規格物料。
發泡膠板隱患： 消防員在未受波及的大樓窗戶上發現貼有發泡膠板，該物料遇熱極易燃燒蔓延，當局亦認為此情況不尋常。
香港大火圖輯
香港大埔宏福苑火災
經過一夜的焚燒，27日早上空拍畫面顯示，雖然大部分火勢看似已撲滅但消防員持續灑水灌救，遭火焰吞噬的高樓一片焦黑。圖片來源： REUTERS/Tyrone Siu
