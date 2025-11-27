香港大火死亡人數增至65人、逾200人失聯 港府：在樓內找到生還者｜不斷更新
警方逮捕3名維修工程公司負責人 香港特首李家超：為災民提供過渡住宿安排
香港新界大埔宏福苑昨天（26日）下午3時發生大火，目前已造成65人喪生、200多人據指失聯；中國官媒央視網今天引述港府消防處消息說，搜救人員在一些樓層找到了生還者。警方已逮捕3名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。
救援進度與最新動態
宏福苑大火昨天下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，到今晨才大致受控，8棟樓有7棟全面燃燒。這場大火至今已燒了20多個小時，雖然大火大致已被撲滅，但仍有許多居民被困及失聯。
央視網引述香港消防處副處長陳慶勇表示，滅火隊伍和搜救隊伍已經同步從較低樓層往上進行滅火和搜救工作，並在一些樓層找到生還者，預計今天稍晚時將到達天台的位置。
消防處表示，截至晚間8時，已造成65人死亡、70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷，滅火救援工作持續進行中。
另外，消防人員晚間約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。
香港特首李家超今天晚間再度率同多名主要官員在政府總部召開記者會，交代後續援助受影響居民的工作。
他說，大火至今造成55人死亡，火勢已逐步受控，消防員成功救出55人，相關救援工作不會停頓。目前政府已經開放了9個庇護中心，有超過500名居民正在使用。
此外，政府正動用所有資源，為居民提供住宿安排，且已找到1000個住所可供使用，這些住所位於青年宿舍或酒店，可以讓受影響居民住宿，至少可以入住1至2個星期。
政府也動員了社會工作者、臨床心理學家、教育心理學家，為受影響居民提供協助，包括情緒支援、幼兒照顧等。
李家超並公布政府設立了一個銀行帳戶，今晚起接受各界捐款，而為了解決居民燃眉之急，政府會即時向每戶災民發給港幣1萬元緊急補助金。
香港保安局局長鄧炳強稍早表示，消防員在滅火和救援過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。
鄧炳強說，警方和消防處已組成一個聯合隊伍，除了就火警方面作出調查外，也會循刑事方向作出調查。
據港媒報導，警方在事件中拘捕3人，分別為宏福苑維修工程的工程公司負責人，包括兩名公司董事、一名公司顧問，年齡介乎52至68歲，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。
宏福苑基本資料
宏福苑於1983年落成，樓齡42年，為31層住宅，共有8幢大樓、共1,984個住房。火警前正進行外牆維修工程，外牆普遍覆上竹棚及保護網。
火災發生經過
宏福苑大火發生於昨日（26日）下午3時左右，由三級火警升至五級，是香港最高級別的火警。火勢一路延燒至今晨才大致受控。宏福苑共有8棟大樓，有7棟遭大火全面波及。
有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。
多名居民稱住宅因維修工程而關閉窗戶，不少長者或行動不便者未即時察覺火警，是接到鄰居通知才得知要撤離。
法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。
本次火警由三級一路升至最嚴重的五級大火，宏福苑大火為近60年來香港最嚴重的火災。官方公布的死亡人數已超越1996年的佐敦嘉利大廈火災（當時亦為嚴重災難），也比起2008年旺角嘉禾大廈火警更為慘重。
65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」
一名駐守臨時避難所的警員告訴法新社，目前仍無法掌握確切的失蹤人數，因為深夜仍陸續有居民前來通報親屬下落不明。
起火原因各界推測
官方尚未公布確切起因。據居民與目擊者指出，昨午3時左右，有人見到其中一幢大樓的竹棚起火，亦有居民表示看到某幢大樓的垃圾房首先起火。
易燃物料助長火勢
竹棚效應： 由於風大，大火迅速沿著易燃的竹棚蔓延至其他大樓，並波及大量住房內部。
違規物料疑慮： 保安局局長鄧炳強指出，大廈外牆的保護網、一些防水帆布及塑膠布在遇火後的蔓延速度與猛烈程度均「不尋常」，遠超合規格物料。
發泡膠板隱患： 消防員在未受波及的大樓窗戶上發現貼有發泡膠板，該物料遇熱極易燃燒蔓延，當局亦認為此情況不尋常。
香港大火圖輯
香港大埔宏福苑火災
經過一夜的焚燒，27日早上空拍畫面顯示，雖然大部分火勢看似已撲滅但消防員持續灑水灌救，遭火焰吞噬的高樓一片焦黑。圖片來源： REUTERS/Tyrone Siu
