香港大火死傷再攀升 MAMA緊急宣布「取消紅毯」
香港宏福苑五級火警釀嚴重傷亡，原定今明（11/28-11/29）兩天在啟德體育館舉行的「2025 MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）」，經過研議後仍照常舉行，不過將大幅調整氛圍，改為低調、莊重的調性，官方28日深夜也再宣布，繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消RED CARPET（紅毯）環節。
根據統計，宏福苑火警死亡人數已攀升至94人、另有78人受傷、近300人失聯，消防單位全面擴大搜救，期盼找到更多生還者。據了解，MAMA團隊也將在典禮編排上新增默哀環節，向悼火災罹難者表示哀悼。
責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
MAMA頒獎典禮確定不取消！主辦方：將以莊重、低調氣氛進行
香港大火「韓網喊MAMA停辦」主辦單位緊急開會
SEVENTEEN出道9年奪MAMA大賞！S.COUPS驚喜現身 勝寛淚謝文彬
其他人也在看
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰被50人董座貴婦團逼哭 伴遊吉隆坡回報
白冰冰日前到馬來西亞舉行辦「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲組團應援，讓她在台上感動哽咽地說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」太報 ・ 1 天前
香港五級火警造成重大傷亡 韓國網友呼籲取消MAMA
香港昨（26日）新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡，韓國網友在網上發起連署，呼籲原定於11月28日至29日舉行的2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎禮能取消，以表對受災民眾的關心與尊重。網友留言表示，「希望MAMA主辦能審度形勢，當初要是在韓國辦就好。」「這種情況還要辦音樂頒獎禮也太怪了。」「希望能把MAMA的海外病治好。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
根本沒對手！金搖桿曝《33號遠征隊》碾壓一切的得票率，7獎項全海放第二名
2025 年金搖桿獎（Golden Joystick Awards）上週就揭曉得獎名單，而本屆頒獎典禮直接成為黑馬大作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）的個人秀。這款從年初就創下佳績的作品展現了驚人的實力，不只是成功奪下象徵最高榮譽的「終極年度遊戲」大獎，更勢如破竹地橫掃全場，拿下 7 個重量級獎項。而今日（27）金搖桿獎官方正式公開個別獎項的投票數量和投票率，《33號遠征隊》獲得壓倒性的勝利。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
徐若瑄睽違21年跨年開唱！ 點頭答應關鍵「全因為兒子」
徐若瑄26日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，剛舉辦完演唱會的她，宣布睽違21年，再度站上跨年舞台，也透露這些年忍痛推掉跨年演出的原因。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
AAA頒獎典禮＋ACON音樂節，12/6、12/7明星陣容、紅毯、表演時間、直播平台總整理
AAA頒獎典禮＋ACON音樂節，12/6、12/7明星陣容、紅毯、表演時間、直播平台總整理！IU、朴寶劍、佐藤健、舒華確定出席頒獎典禮造咖 ・ 1 天前
舒淇當導演成片場開心果 吐露十年心路歷程！突宣布這一處是「最後一站」
《女孩》導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻，26日出席新加坡國際影展（SGIFF）揭幕。舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部就看觀眾反應。鏡報 ・ 14 小時前
細田守睽違多年再度來台！最新史詩鉅作登金馬影展 觀眾驚：畫面太壯觀
奧斯卡獎提名日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，不僅引起一股搶票熱潮，搶先曝光的電影更讓粉絲見識到導演的全新突破，2D結合3D的畫風創造出奇幻的「異世界」國度，格局之大讓不少觀眾感嘆真的太壯觀了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
南韓樂壇9大咖到！ 金唱片首波卡司 IVE.CORTIS都來了
台北市 / 綜合報導 南韓年度盛事金唱片頒獎典禮，明年1月10日將首度移師台北大巨蛋舉辦。主辦單位公布第一波出席名單，總共有9組大咖藝人，週四會再宣布第二波卡司，同時公開座位圖跟票務資訊，讓不少粉絲相當期待，也已經摩拳擦掌，準備搶票一睹偶像風采。IVE的一舉一動讓粉絲怦然心動，今年初金唱片的表演，無法親自到場沒關係，因為官方宣布，明年初她們將要再戰，也是首度登上大巨蛋，粉絲久等了，金唱片今（26）日終於公布典禮首波出席藝人名單，除了IVE外，LE SSERAFIM跟IZNA都會出席，男團則有NCTWISH，ENHYPEN，ZEROBASEONE，跟歌手ZOZAZZ，其中還有兩組怪物新人，ALLDAY PROJECT，跟防彈少年團的師弟CORTIS，九組陣容相當豪華。能參加盛會，對南韓歌手來說絕對是至高榮譽，以金唱片來看，它被譽為韓國的葛萊美獎，以「重實績重專業」聞名，會參考專輯銷量跟音源表現，也被稱作「歌手們最想得的獎項」，而下個月在高雄舉辦的AAA，則是韓國首個結合音樂、戲劇電影的頒獎典禮，能一次收集到頂流明星。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓說：「在這種所謂的指標性的國際城市，不論是台北，高雄或者是其他的六都，都有機會能夠更好的去增加，像是觀光客，粉絲來到台灣，也能夠在台灣的文創產業去提升。」專家點出，典禮挑台灣舉行，是因城市國際化程度高，且願意發展，透過跨國合作帶動經濟，在文化交流上也能進一步擴張，況且台灣K-POP粉絲多，還以超強應援聞名，或許也是典禮來台的原因之一。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 1 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場
記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 21 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 2 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前