香港大火死傷慘重！煙囪效應是什麼？哪些建築該留意？住高樓層發生火災怎麼逃生？
煙囪效應是什麼，你知道嗎？香港11月26日發生30年來最嚴重火災，死傷人數不斷攀升，煙囪效應等關鍵字也成為網友討論的焦點。究竟煙囪效應是什麼？哪些建築要特別留意煙囪效應？煙囪效應該怎麼預防？火災中不幸發生煙囪效應時，又該如何逃生？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握。
相關新聞》奪命關鍵6分鐘 還原香港大火「從底燒到頂」完整時間軸
煙囪效應是什麼？
台北市政府消防局防災教育雲提到，火災發生時，比起火焰造成的人體灼傷，其實濃煙才是火場的頭號殺手。多數火災的傷亡起因，都和吸入含有一氧化碳及有毒氣體的濃煙有關，而煙囪效應正是造成火煙竄燒、吸入濃煙喪命的關鍵。
台灣消防產業「正德防火」說明，煙囪效應是一種熱對流的物理現象，此過程會被稱為煙囪效應，原因是在煙囪這類的垂直坡度空間中，當其中一端有燃燒物時，產生的煙與氣體，因為輕、熱等特性，造成管道內的壓力變化，周圍空氣被吸進管道內，使得熱氣在短時間內快速上升，並從另一端排出，過程就如同一個大型煙囪一樣。
正德防火指出，溫差、室內外空氣流通程度、管道高度與直徑，以及煙囪內部是否有障礙物等因素，均會影響煙囪效應的強度。當火場發生煙囪效應，熱氣與煙會透過電梯或樓梯等管道空間，快速向上流動，導致高樓層一氧化碳濃度過高，容易中毒休克致死，旺盛的熱對流也會在短時間內擴大火勢，增加火場逃生的困難。
煙囪效應哪些建築該留意？
那麼，哪些類型的建築容易產生煙囪效應呢？綜合資料顯示，當建築內具有煙囪特徵的通道時，例如透天厝、樓中樓、公寓、高樓大廈等建築物，一旦發生火災，可能加速火勢擴大、濃煙亂竄，民眾不可不防。
內政部建築研究所表示，大多數透天厝在建築設計上，只有設置單一直通樓梯，火災發生時，煙囪效應堵住唯一逃生路徑，導致罹難率較高。尤其房間陽台若加設鐵窗，不利於逃生避難；即便沒有加設鐵窗，如果想從窗戶逃生，也必須考慮火煙逼近、樓層太高等問題，加深逃生難度。
高中物理老師鄭永銘在網站「跟著鄭大師玩科學」提到，高層建築內部有大量的管道、豎井、樓梯間、電梯間、排氣道等各種通道直通最高層，當建築物越高，煙囪效應越明顯，火勢延燒速度會越快。
此次香港發生火災的宏福苑共有8座大樓、均為31層樓高。消防及工程界分析，這場火災之所以難以控制，主因來自高層建築外牆工程的「立體燃燒」。由於宏福苑外牆棚架上的物料與結構，形成封閉和縫隙並存的特殊環境，使火勢在強風中迅速向上蔓延，產生典型的「煙囪效應」。
煙囪效應發生時，火災應該怎麼逃？
台南市政府消防局提醒，煙囪效應發生時，在樓梯間等「垂直通道」，濃煙平均每秒鐘以3到5公尺的速度上升，流動速度會比「水平」時快上好幾倍，這時如果冒然向上逃避濃煙，反而致命。因此，若是逃生通道沒有濃煙，請立刻往下逃；若是遇到濃煙，則應謹記「小火快逃，濃煙關門」的觀念，馬上將門關上，防止火勢、煙霧侵入，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。
但請注意，台中市政府消防局強調，不是所有空間都適合關門避難，關門避難應遵循以下三大條件：
牆壁應為不燃材料建造，如鋼筋混凝土等材質。如果是木板隔間，或上方有氣窗就不適合。
房門應為木門、金屬門或防火門。不可為玻璃或塑膠材質。
應有對外窗戶，以保持空間有新鮮空氣。
看更多》火災逃生往上跑、關門躲浴室是對的嗎？保命必看火災逃生迷思破解
住高樓層發生火災怎麼逃生？
近年來，為了增加空間的利用性，都市中的高樓如雨後春筍般出現；然而，火災發生時，消防搶救難度增加的問題也隨之湧現。建築技術規則建築設計施工編第227條明定，所謂高層建築物，是指高度在50公尺或16層以上的建築物。
讀者朋友可能想問，住在高樓的民眾，一旦遇到火災，要待在屋內等待救援？還是趕快逃生？該如何判斷？根據新竹市消防局「高層集合住宅消防安全法令規定說明暨火災避難逃生常識宣導」，高樓層火災發生時，依然是謹記「小火快逃，濃煙關門」的原則。
小火快逃：火在身邊且無法滅火，一律往地面層逃生。高樓層務必使用安全梯往下跑。
濃煙關門：開門後要是發現門外或安全梯濃煙蔓延，則應避免往外逃生，否則可能在試圖穿越濃煙的過程中發生危險，這時應選擇相對安全的空間避難。關門後塞住上方、側邊及下方門縫，防止濃煙蔓延；如果居室有中央空調，記得關閉，防止煙熱流竄。切記先關門，才能開啟對外窗，安全後趕快打119報案。
內政部消防署消防防災館也條列出「火場逃生避難流程」如下：
開門，往一樓往外逃生：火場逃生原則為往下逃生。開門前，應先觸摸門板上方測試溫度，並觀察門外是否有煙霧。若門板上方溫度很高、覺得燙手，代表門的另一邊已是高溫狀態，切勿開門，並改採其他逃生避難路線；若未感高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，確認沒有煙霧再行逃生，並隨手關門，以防火勢和濃煙擴散。若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，且用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並改採其他逃生避難路線。
樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生：確認樓梯裡沒有煙霧時，才能選擇走樓梯往下避難，走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇，因為關上防火門可阻絕火勢及濃煙擴散至安全梯間，形成安全的逃生環境。
樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其他逃生避難路線：若發現有煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方發生火災，是一個很危險的環境，此時不應該往上跑（人往上跑是跑不贏煙的），也不應該繼續往下跑（不可嘗試穿越煙霧逃生），而是應該選擇水平方向尋找其他逃生避難路線，並關門以防止火勢與濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防範煙霧流入。
平時應規畫兩個方向逃生路線：當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全的空間（例如離火、煙、熱最遠的陽台或房間）關門避難，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員的所在位置，等待消防人員救援。
煙囪效應如何預防？
您可能想問，平時可以做什麼防災措施，以避免火災發生時的煙囪效應呢？台北市政府解答，建築物安全梯常閉式防火門（逃生門），在一定時間內，具有阻止火勢蔓延和濃煙擴散的作用，能有效避免煙囪效應，提供人員及時疏散的時間。因此，提醒大家，打開防火門後，一定要記得隨手關閉。
去（2024）年5月27日，新竹市集合住宅晴空匯發生火警，兩名消防員撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間送醫不治，不幸殉職。新竹市消防局第一大隊大隊長林敬賢也再度呼籲住在大樓平時要常態性關閉樓梯間逃生門，才能在火警時避免濃煙進入室內。
倘若住家無法設置垂直通道的防火阻絕，又該怎麼辦？內政部消防署全球資訊網建議，民眾可至大賣場、量販店、消防器材公司或拍賣網站，購買貼有內政部登錄機構認可標示的住宅用火災警報器，安裝在家中的寢室、廚房、樓梯、走廊，萬一發生火警，才能及早發現、及早反應、及早逃生。
看更多》住警器你家裝了沒？火災保命關鍵 住警器挑選、安裝注意事項懶人包
火災逃生避難原則？
內政部消防署消防防災館呼籲，一旦發生火災，民眾逃生時務必謹記「五不原則」，每一項正確的觀念，都可能在緊急時刻成為各位得救的關鍵。
千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。
千萬不可搭乘電梯。
千萬不可躲在浴室。
千萬不可用塑膠袋套頭。
千萬不可浪費時間尋找溼毛巾摀口鼻，而延誤逃生避難。
撰稿記者：吳怡萱、陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、沈孟燕、廖梓鈞
參考資料
※了解火場中的危險因子（台北市政府消防局防災教育雲）
※煙囪效應是什麼？熱對流原理介紹與火災現場應對方式解析（正德防火）
※台南市政府消防局第五大隊宣導影片（台南市政府消防局第五救災救護大隊臉書粉絲專頁）
※「煙囪效應」祝融到 火場應該怎麼逃？（嘉義市政府消防局臉書粉絲專頁）
※住宅防火對策之研議（內政部建築研究所）
※淺談煙囪效應（跟著鄭大師玩科學）
※史上最強大的火災濃煙摸擬屋（台南市政府消防局）
※小火快逃、濃煙關門（台北市政府消防局防災教育雲）
※中市消防局自製「濃煙模型屋」 點出火災應變關鍵（台中市政府消防局）
※建築技術規則建築設計施工編第227條（全國法規資料庫）
※高層集合住宅消防安全法令規定說明暨火災避難逃生常識宣導（新竹市消防局）
※為避免煙囪效應，建物安全梯間防火門應保持關閉（台北市政府）
※火災逃生避難原則（內政部消防署消防防災館）
※住警器常見QA（內政部消防署全球資訊網）
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 18 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 20 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
新、舊「邪惡帝國」較勁道奇勝出！洋基老闆砸錢還是輸坦言：很焦慮
體育中心／綜合報導道奇為了打造「夢幻陣容」尋求冠軍，近兩年來在休賽季補強砸錢可說是一點都不手軟，也完成隊史首度的二連霸，甚至被稱作是「新邪惡帝國」，對此「舊邪惡帝國」洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在受訪時很誠實的表示「的確很焦慮」會被道奇遠遠甩在後面，不過他也強調並不是靠砸錢就能拿下冠軍。FTV Sports ・ 1 小時前