香港大火死傷慘重！煙囪效應是什麼？哪些建築該留意？住高樓層發生火災怎麼逃生？

煙囪效應是什麼，你知道嗎？香港11月26日發生30年來最嚴重火災，死傷人數不斷攀升，煙囪效應等關鍵字也成為網友討論的焦點。究竟煙囪效應是什麼？哪些建築要特別留意煙囪效應？煙囪效應該怎麼預防？火災中不幸發生煙囪效應時，又該如何逃生？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握。

煙囪效應會使得濃煙亂竄、火勢更加猛烈，加劇逃生和救災的困難度。（示意圖／Getty Images）

煙囪效應是什麼？

台北市政府消防局防災教育雲提到，火災發生時，比起火焰造成的人體灼傷，其實濃煙才是火場的頭號殺手。多數火災的傷亡起因，都和吸入含有一氧化碳及有毒氣體的濃煙有關，而煙囪效應正是造成火煙竄燒、吸入濃煙喪命的關鍵。

台灣消防產業「正德防火」說明，煙囪效應是一種熱對流的物理現象，此過程會被稱為煙囪效應，原因是在煙囪這類的垂直坡度空間中，當其中一端有燃燒物時，產生的煙與氣體，因為輕、熱等特性，造成管道內的壓力變化，周圍空氣被吸進管道內，使得熱氣在短時間內快速上升，並從另一端排出，過程就如同一個大型煙囪一樣。

正德防火指出，溫差、室內外空氣流通程度、管道高度與直徑，以及煙囪內部是否有障礙物等因素，均會影響煙囪效應的強度。當火場發生煙囪效應，熱氣與煙會透過電梯或樓梯等管道空間，快速向上流動，導致高樓層一氧化碳濃度過高，容易中毒休克致死，旺盛的熱對流也會在短時間內擴大火勢，增加火場逃生的困難。

煙囪效應哪些建築該留意？

那麼，哪些類型的建築容易產生煙囪效應呢？綜合資料顯示，當建築內具有煙囪特徵的通道時，例如透天厝、樓中樓、公寓、高樓大廈等建築物，一旦發生火災，可能加速火勢擴大、濃煙亂竄，民眾不可不防。

內政部建築研究所表示，大多數透天厝在建築設計上，只有設置單一直通樓梯，火災發生時，煙囪效應堵住唯一逃生路徑，導致罹難率較高。尤其房間陽台若加設鐵窗，不利於逃生避難；即便沒有加設鐵窗，如果想從窗戶逃生，也必須考慮火煙逼近、樓層太高等問題，加深逃生難度。

高中物理老師鄭永銘在網站「跟著鄭大師玩科學」提到，高層建築內部有大量的管道、豎井、樓梯間、電梯間、排氣道等各種通道直通最高層，當建築物越高，煙囪效應越明顯，火勢延燒速度會越快。

此次香港發生火災的宏福苑共有8座大樓、均為31層樓高。消防及工程界分析，這場火災之所以難以控制，主因來自高層建築外牆工程的「立體燃燒」。由於宏福苑外牆棚架上的物料與結構，形成封閉和縫隙並存的特殊環境，使火勢在強風中迅速向上蔓延，產生典型的「煙囪效應」。

煙囪效應發生時，火災應該怎麼逃？

台南市政府消防局提醒，煙囪效應發生時，在樓梯間等「垂直通道」，濃煙平均每秒鐘以3到5公尺的速度上升，流動速度會比「水平」時快上好幾倍，這時如果冒然向上逃避濃煙，反而致命。因此，若是逃生通道沒有濃煙，請立刻往下逃；若是遇到濃煙，則應謹記「小火快逃，濃煙關門」的觀念，馬上將門關上，防止火勢、煙霧侵入，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。

但請注意，台中市政府消防局強調，不是所有空間都適合關門避難，關門避難應遵循以下三大條件：

牆壁應為不燃材料建造，如鋼筋混凝土等材質。如果是木板隔間，或上方有氣窗就不適合。

房門應為木門、金屬門或防火門。不可為玻璃或塑膠材質。

應有對外窗戶，以保持空間有新鮮空氣。

住高樓層發生火災怎麼逃生？

近年來，為了增加空間的利用性，都市中的高樓如雨後春筍般出現；然而，火災發生時，消防搶救難度增加的問題也隨之湧現。建築技術規則建築設計施工編第227條明定，所謂高層建築物，是指高度在50公尺或16層以上的建築物。

讀者朋友可能想問，住在高樓的民眾，一旦遇到火災，要待在屋內等待救援？還是趕快逃生？該如何判斷？根據新竹市消防局「高層集合住宅消防安全法令規定說明暨火災避難逃生常識宣導」，高樓層火災發生時，依然是謹記「小火快逃，濃煙關門」的原則。

小火快逃： 火在身邊且無法滅火，一律往地面層逃生。 高樓層務必使用安全梯往下跑 。

濃煙關門：開門後要是發現門外或安全梯濃煙蔓延，則應避免往外逃生，否則可能在試圖穿越濃煙的過程中發生危險，這時應選擇相對安全的空間避難。關門後塞住上方、側邊及下方門縫，防止濃煙蔓延；如果居室有中央空調，記得關閉，防止煙熱流竄。切記先關門，才能開啟對外窗，安全後趕快打119報案。

內政部消防署消防防災館也條列出「火場逃生避難流程」如下：

開門，往一樓往外逃生：火場逃生原則為往下逃生。開門前，應先觸摸門板上方測試溫度，並觀察門外是否有煙霧。若門板上方溫度很高、覺得燙手，代表門的另一邊已是高溫狀態，切勿開門，並改採其他逃生避難路線；若未感高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，確認沒有煙霧再行逃生，並隨手關門，以防火勢和濃煙擴散。若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，且用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並改採其他逃生避難路線。 樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生：確認樓梯裡沒有煙霧時，才能選擇走樓梯往下避難，走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇，因為關上防火門可阻絕火勢及濃煙擴散至安全梯間，形成安全的逃生環境。 樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其他逃生避難路線：若發現有煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方發生火災，是一個很危險的環境，此時不應該往上跑（人往上跑是跑不贏煙的），也不應該繼續往下跑（不可嘗試穿越煙霧逃生），而是應該選擇水平方向尋找其他逃生避難路線，並關門以防止火勢與濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防範煙霧流入。 平時應規畫兩個方向逃生路線：當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全的空間（例如離火、煙、熱最遠的陽台或房間）關門避難，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員的所在位置，等待消防人員救援。

火災逃生避難流程。（圖片來源／內政部消防署消防防災館）

煙囪效應如何預防？

您可能想問，平時可以做什麼防災措施，以避免火災發生時的煙囪效應呢？台北市政府解答，建築物安全梯常閉式防火門（逃生門），在一定時間內，具有阻止火勢蔓延和濃煙擴散的作用，能有效避免煙囪效應，提供人員及時疏散的時間。因此，提醒大家，打開防火門後，一定要記得隨手關閉。

去（2024）年5月27日，新竹市集合住宅晴空匯發生火警，兩名消防員撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間送醫不治，不幸殉職。新竹市消防局第一大隊大隊長林敬賢也再度呼籲住在大樓平時要常態性關閉樓梯間逃生門，才能在火警時避免濃煙進入室內。

倘若住家無法設置垂直通道的防火阻絕，又該怎麼辦？內政部消防署全球資訊網建議，民眾可至大賣場、量販店、消防器材公司或拍賣網站，購買貼有內政部登錄機構認可標示的住宅用火災警報器，安裝在家中的寢室、廚房、樓梯、走廊，萬一發生火警，才能及早發現、及早反應、及早逃生。

火災逃生避難原則？

內政部消防署消防防災館呼籲，一旦發生火災，民眾逃生時務必謹記「五不原則」，每一項正確的觀念，都可能在緊急時刻成為各位得救的關鍵。

千萬不可 為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。

千萬不可 搭乘電梯。

千萬不可 躲在浴室。

千萬不可 用塑膠袋套頭。

千萬不可浪費時間尋找溼毛巾摀口鼻，而延誤逃生避難。

撰稿記者：吳怡萱、陳昭容

核稿編輯：羅芋宙、沈孟燕、廖梓鈞

