香港大火死傷慘重！副總統蕭美琴發聲「為香港民眾祈福」：畫面讓人震驚

政治中心／黃韻璇報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

11月26日下午，香港新界大埔「宏福苑」大樓發生五級火警，整個社區多棟大樓延燒。今（27）日凌晨，死傷人數再攀升，目前火災造成至少44人遇難，香港特區行政長官李家超表示，透露目前現場火情已經基本受控。針對香港重大災情，副總統蕭美琴也發文表示「為香港民眾祈福」。

針對香港重大火警造成多人死傷，副總統蕭美琴26日晚間發文表示，「新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼。今晚為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安」。

截至27日清晨6時，消防指出，目前累計有40人在現場不治，另有4名傷者送醫後證實死亡，共計已至少44人死亡。此外，還有56名傷者獲救，其中45人傷勢嚴重，消防表示，預計救援行動將持續至傍晚。

針對這次香港大火重大傷亡，且至今日凌晨火勢仍未完全撲滅，香港特區行政長官李家超表示，極度重視本次火災，強調「目前首要工作是撲滅火情及救助傷者」，同時他也感謝中國國家主席習近平關心，稱只要香港需要任何協助都會作出安排。

