即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑昨（26）日下午2時許發生嚴重火警，整排高樓陷入火海。火警造成消防員在內，至少55人死亡、超過200人失蹤。今（27）日下午，奧斯卡影后楊紫瓊也在社群平台Instagram上傳了一篇黑底白字的貼文，沉痛表示心碎，「為這場悲劇的每個受害者祈禱。」

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響，火警在昨晚6時22分升為5級，目前已造成55人死亡、200多人失蹤。

廣告 廣告

對此，楊紫瓊稍早在IG限時動態上，PO出一篇黑底白字貼文表示，她對於宏福苑發生嚴重火災感到十分心碎，並為受傷、罹難民眾及其家庭祈禱。

快新聞／香港大火死傷慘重 奧斯卡影后黑底白字心碎發聲

楊紫瓊的IG限時動態貼文。（圖／翻攝自@michelleyeoh_official IG帳號）

「非常感謝消防員、救援隊在如此困難的情況下挺身而出，並盡其所能地幫助每個人」，楊紫瓊強調，她也會在這個「難以想象」的艱困時期，「為受難家屬們祈求力量、治癒和慰藉。」





原文出處：快新聞／香港大火死傷慘重 奧斯卡影后黑底白字心碎發聲

更多民視新聞報導

最新／險列入民眾黨不分區！中配徐春鶯涉詐欺等罪 法院裁定收押禁見

李多慧穿學生服逛夜市！0偽裝「挺出大饅頭」網暈爛

為何拼命擋中國籍配偶參政？梁文傑精闢解說：與中共這3法條有關

