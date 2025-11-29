香港大火死傷慘重！港第一女優捐款被攻擊 爆粗口開譙：捐多少關你X事

娛樂中心／綜合報導

香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午為止，已造成128人死亡、約200人失聯。然而，不少人也伸出援手捐款幫助，不過，香港第一女優素海霖在捐款後，似乎引起某些網友不滿，對此，她忍不住爆粗口開嗆了。

自從香港火災發生後，素海霖也在社群中發文祈福，更在經過篩選之後，決定捐款給仁濟醫院並曬出相關證明，同時強調「勿以善小而不為」，然而，素海霖的善舉受到許多人稱讚，誇她：「女神人美心善」、「好人有好報」，但同樣有酸民留言批評，讓她氣得拍片反擊，痛批「捐多少關你X事」。

廣告 廣告

素海霖認為捐款金額不是重點，表示即使只有30元也是錢，最重要的善款能被妥善運用，至於捐款的機構，「自己想捐哪就捐哪」，呼籲酸民不需要去影響別人，否則就像是情緒勒索一般，非得捐到特地的機構，影片曝光之後引來網友們贊同，「講得真好」、「捐多少錢是自己的事」。

素海霖嗆酸民：「捐多少關你X事」。（圖／翻攝自素海霖IG）

更多三立新聞網報導

邱澤抱兒亮相「流露滿滿父愛」！萌娃正臉曝光 繼承許瑋甯混血神顏

小鬼42歲冥誕...峮峮曬照「緊緊抱著牠」 選配1曲疑暗藏無盡想念

MAMA／Rosé拿年度歌曲獎 ENHYPEN得獎淚喊：從沒把我們當商品！

剛工作就遇宏福苑火災！菲傭「肉身護3月大幼主」雙雙送加護搶命

