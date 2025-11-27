香港大火死傷慘重！謝霆鋒、鄭秀文齊悼逝者 舒淇盼火勢速退

謝霆鋒為消防人員加油打氣。翻攝chefnicookies IG

香港大埔區昨（26日）發生嚴重火警，多棟社區大樓被熊熊火勢吞噬，濃黑煙霧直衝上空，景象怵目驚心。消防部門緊急動員全力灌救，直至昨晚，事故列為最高級別的「五級火警」，多位藝人紛紛在社群貼出救災相關資訊，包括張柏芝、鄭秀文、謝霆鋒、張敬軒、周慧敏、鄧麗欣、鄧紫棋、馮德倫、舒淇、梁詠琪、蘇永康等人，齊盼死傷人數降至最低。

香港大埔區26日火警是香港17年來第2次發生的5級大火，許多藝人從昨天持續關注火災消息，除了在社群公開分享救災資訊，呼籲各界齊助災民，謝霆鋒也發聲為救火英雄們加油，感謝他們不眠不休救助災民。馮德倫同樣向消防隊員們致上敬意，舒淇則盼「火勢速退、平平安安」，願逝者安息；周慧敏則為大埔宏福苑五級火災「迫切禱告」。

廣告 廣告

馮德倫為消防人員加油打氣，祈求災情傷亡降至最低。翻攝stephenfungible IG

根據香港《明報》報導，共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑昨下午發生五級火警，截至今日凌晨零時，已釀成至少36死7危，包括一名37歲消防員在救火期間殉職，目前仍有279人失聯，現場災情慘重。這也是2008年香港嘉禾大廈大火以來，17年後再發生五級大火。而1996年的嘉利大廈大火共釀成41人死亡。

周慧敏祈求災情傷亡降至最低。翻攝Vivian Chow IG



回到原文

更多鏡報報導

專訪／小禎女兒Emma「當爸爸的面吻男友」 李進良吐真實心聲！認了會去「調查」

專訪／李進良揭「3公分生殖器增大術」真實內幕 嘆病人「不聽話」：也要負責任

專訪／小禎反對女兒出道拍戲？李進良揭露真實原因 爆料Emma反嗆媽這句話