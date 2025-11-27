香港大火死傷慘！海外港人急尋失聯父母

▲香港宏福苑大火，失聯者的親友心急如焚，但也只能在外等待救援消息。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，截至28日清晨6點45分，已知至少94死、70傷，仍有多人處於失聯狀態。不少居住在宏福苑的都是上了年紀的老人，他們有些人的子女早年已移居至國外，聽聞老家遭遇祝融，焦急的跟在港親友探詢父母下落。

根據《香港01》報導，香港政府消防處表示，死傷者主要集中在火勢較大的宏昌閣和宏泰閣，1名77歲的蘇姓老人，就獨居在宏昌閣2101室，他的兒子先前就已舉家移民到英國，得知父親在大火後失聯，非常焦急，委託在香港的家人幫忙尋找。

蘇姓老人的姪子表示，26日得知宏福苑起火時就已嘗試聯絡大伯，但電話一直無人接聽，後來更轉接到語音信箱，他們問遍現場、收容中心、附近的醫院等等，都沒有蘇姓老翁的消息，非常擔心。

還有1名余姓男子聲稱，他的朋友早年就移民到加拿大，但父母仍住在宏福苑，目前2人都失聯，讓人心慌，朋友於是拜託他在場留意是否有父母的消息，但暫時還沒有發現。

