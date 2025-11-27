香港大火死傷慘 陸委會：尚無台人受到影響

▲香港宏福苑大火死傷慘重，陸委會副主委梁文傑表示哀悼。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑社區昨日發生嚴重火災，7棟大樓同時陷入火海，截至今（27）日下午已經累積55人死亡。陸委會對香港大火表示哀悼，並指出目前還有沒有台灣人受到影響。

陸委會今日舉行例行記者會，發言人兼副主委梁文傑首先對香港大火造成慘重傷亡表達哀悼與慰問之意，現在還有200多人失聯，陸委會向罹難者表示哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的慰問與關懷。

梁文傑說，台灣與香港往來密切，政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

