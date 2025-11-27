香港大火死傷持續攀升「宏福苑」累計94人死亡、76受傷！救災尚未落幕

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔「宏福苑」大火，截至今天（28日）清晨6時許，死亡人數，已累計達94人，傷者則有76人。（圖／翻攝自X平台 @BienPerez）

香港大埔「宏福苑」前天（26日）大火，至今起火的大樓，不時傳出復燃現象，死傷人數也持續攀升，失聯人數仍高達279人失聯，截至今天（28日）清晨6時許，死亡人數，已累計達94人，傷者則有76人，目前救援行動尚未落幕，不少災民待援。

據港媒《香港01》報導，火災的7棟大樓之中的「宏道閣」今天（28日）清晨5時許，又再度起火，並在高樓層竄出火光，由消防升起雲梯射水灌救。

至於死傷部分，截至今天（28日）清晨6時，消防處公告，火警死亡人數已累計達94人，另有76名傷者。

