香港大火死傷迅速竄升！大樓內還有多人失聯

▲香港大埔住宅大樓宏福苑大火，至少13人身亡28人受傷，還有多人受困大樓失聯無音訊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷。晚間10時現場仍不斷燃燒，且有多人在大樓內受困失聯毫無音訊。

根據香港媒體明報報導，大埔宏福苑宏昌閣發生嚴重火警，火勢由最初的宏昌閣擴散至其他棟大樓，現場不少住戶反映，家中長者被困在大樓內。有居民在現場高舉寫有家人名字的紙條，向其他鄰居詢問是否見過家人蹤影。

一名陳姓女子表示，在現場尋找家人的陳女士表示，她的岳父自下午起失去聯絡，已經向民政事務處登記失聯，並聯絡了可能送往的三間醫院——北區醫院、大埔那打素醫院及威爾斯親王醫院，卻未有任何與家人有關的消息。她認為，此次火災的支援一定不夠，現場資訊混亂無法整合，造成救援、家屬查詢困難。

另一港媒《香港01》亦接獲居民指出，一名90歲坐輪椅的何姓老婦及30多歲印尼看護被困在宏道閣22樓，老婦的兒子余先生在火警發生時立即致電給母親，但在傍晚6點半通話中斷，亦有報警求助，救援部門已獲悉兩人被困的消息，看護手機無人接聽，無法確定她是否仍安全。

許多網友指出大樓內仍有多人被困，不斷留言提供住處號碼。網上亦有人留言指宏昌樓有母親及嬰兒被困屋內未能離開，不斷嘔吐。

現場溫度非常高，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，香港消防單位表示，如市民仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠帶封緊門窗，致電消防單位號碼及人數，消防處會努力及不斷嘗試救援。

