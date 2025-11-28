香港大火殷鑑 蔣萬安今早取消原定行程改開強化公安會議

蔣萬安今早召開跨局處會議，探討公共安全以及如何預防香港大火類似事件發生。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕香港「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，火勢延燒多棟大樓，今(28日)晨死亡人數增至94人。台北市萬華區雙和市場昨晚間也發生火警，台北市長蔣萬安今早取消原先預定行程，召開跨局處會議，針對強化公共安全討論，確保市民安全。

北市消防局指出，昨晚7點17分接獲報案，報案者表示有火舌冒出，現場為1樓頂加1樓鐵皮連棟建物，1名男性二度燒燙傷被送往台大醫院；火勢於昨晚9點11分被撲滅。共計出動指揮車9輛、消防車31輛、救護車6輛、人員116人。

蔣萬安今上午會議前被堵訪表示，針對香港這次大火造成許多人不幸罹難，表達最沉痛的哀悼，希望傷者能盡快康復，昨晚台北市也發生火警，他也即刻指示今天召開跨局處會議，以強化公共安全為主題，特別針對建物施工安全管理，以及消防安全逃生動線等，也會全面加強老舊社區幾個住宅的聯合稽查，就是要確保市民安全。

媒體問，是否特別關注高樓部分？蔣萬安給予肯定回應並表示，藉由這次香港不幸的經驗，北市府也全面檢視轄內，針對建物施工安全各方面，如何預防類似的事件發生。

