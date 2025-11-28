香港大火殷鑑 蔣萬安拍板加強老建物稽查

香港宏福苑火災，目前已有上百人遇難，台北市萬華區雙和市場27日晚間也發生火警，市長蔣萬安28日取消既定行程，親自主持跨局處因應策進會議。會中拍板要求相關局處積極稽查6樓以上老舊建物外，下周將邀集專家學者開會，討論是否將施工防護網、鷹架等設施的防火係數，納入北市自治條例規範。

對於雙和市場火警一案，蔣萬安在會中除了聽取各單位逐步盤點發生原因與過程外，也再次要求區公所等單位全力協助地方復原；同時也責成都發局立刻發文給持有該地的國產署，要求善盡管理責任。

會中也討論26日香港宏福苑火災，蔣萬安要求建管處等單位立即啟動台北外牆整修建築全面稽查，讓市民安心、確保城市安全。同時，他也要求建管處持續推進6至7層樓建物的公安申報、鼓勵成立管委會；勞動局、勞檢處等單位針對整修中的大樓，凡涉及焊接、切割等產生火花的作業，須確實落實法令規範。

由於中央尚未將防護網、鷹架等施工設施的防火係數標準列入規範，蔣萬安指示建管處下周邀集專家學者舉行會議，研擬北市對於建物外牆施工強制使用檢驗合格防焰阻燃材質的規範，同時主動彙整建議提供勞動部參考。

蔣萬安在施政總質詢也提及，宏福苑主要是因為8棟建築一起外牆維修，並使用較為易燃的竹製棚架，防護網材質也是非防火材質的尼龍護網，局處檢視轄內工區後，大部分都是鋼製鷹架，不易起火燃燒，但法令並無硬性規定；至於防護網未來會要求施工方使用防焰材質。

國民黨議員游淑慧表示，這類老屋拉皮工程因建物還有住人，安全規範要更加嚴格，不過目前法令尚未禁止竹製鷹架，防護網材質也無規範防火，應該納入法規強制規定。蔣萬安允諾，下周會聽取專家的意見，也可以從地方法規來先做強制要求禁止竹製鷹架，並且應使用阻燃材質。