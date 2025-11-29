香港大火殷鑒 蔣萬安下令稽查老舊建物

蔣萬安下令稽查台北市老舊建物。（圖／TVBS）

台北市環南市場上個月火警，消防系統卻拖到7分鐘後才有反應，因為過去多次誤觸，乾脆關閉系統，結果真的遇上火災。27號晚上，萬華雙和市場也發生火警，加上香港宏福苑大火殷鑑不遠，台北市長蔣萬安下令，全面加強老舊建物稽查，也研擬從地方法規著手，強化消防安全。

台北市長 蔣萬安說:「其實針對不同場所的警報設備，消防局都會規定每年做定期的稽查，下周專家會議也會具體提出，未來是否就強制(鷹架 防護網)，使用防火材質。」以台北市而言，常見的社區、住宅，消防設備缺失，就是逃生出口警示燈沒插電、滅火器亂擺，或是警報系統異常。

甲類場所、電影院、KTV等，限期10天內改善，非甲類20天，最多展延到90天內，若未依規定設置或維護消防設備，致人於死，最高7年有期徒刑，併科500萬以下罰金。台北市議員(眾) 張志豪說:「建議消防局跟台北市政府，可以統一來個通盤檢討，是不是再用輔助的方式，能夠讓各家各戶都能裝上自己的住警器，同時大樓大廈的公共的，就是整套的防火系統也應該做全面調查。」

社區消防設備維護整備，通常都由管委會或推舉管理人負責，但缺乏專業知識，最在意的往往是價格，而非安全，專家建議，至少要定期請專家來評估。消防專家 林金宏說:「專家不應該偶爾找一次，你要持續找他，因為他只有對這個社區真正了解，才能提供有用建議，先去解決警報和廣播問題，我認為是當務之急，而且也是大家可以做到的，像這次香港也是警報沒有響，警報沒響就搞不清楚狀況。」

北市建管處也要求，本來針對8樓以上的大樓公安檢查申報義務，擴大範圍到6樓至7樓的集合住宅，強化火災防護。

