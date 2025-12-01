香港大火民眾要求究責遭捕 警查7棚網樣本未達阻燃標準

大埔宏福苑惡火災後第6天，罹難者家屬下午在警方的安排下，到現場舉行路祭，有法師主持儀式，祭壇桌上放置祭品及遇難者照片，家屬燒香鞠躬，場面哀傷。

香港警方災難遇害者辨認組、鑑證科的人員，連日不斷在燒得焦黑的火場進進出出，搜索遺體及相關證據，預估完整的調查報告，可能還要3到4個星期才能完成。

香港警察傷亡單位負責人曾淑嫣表示，「截至今天（11/30）下午4點鐘，最新遇難者數目是146人，我們不排除死亡人數還會上升。今天DVIU（警方災難遇害者辨認組）同事發現了30具遺體，包括了12具我先前所講消防同事之前發現的，再加上DVIU同事在其他單位發現的18具遺體。」

一個造價3億3千萬港幣的，外牆整修工程，居然演變為香港77年來死傷最慘重的火災。政務司司長陳國基1日下午的記者會，宣布警方在4棟大樓發現有7個棚網樣本，未達阻燃標準。

消防單位指出火場當時的最高溫達攝氏500度，消防員搏命滅火，一名37歲的何姓消防員在搶救時不幸殉職，另外還有12人受傷。

災後第一個週末，宏福苑外圍的公園，從白天到晚上，都有民眾自發性前往獻花哀悼，隊伍最長綿延2公里遠。民政事務總署29日起也在18個區設立弔唁處，讓市民前往悼念。

香港各界震驚哀痛之急，也出現檢討究責、防微杜漸的聲音，法新社記者28日晚間在車站門口，拍到的這名發放「獨立調查」傳單的大學生就是其中之一。

香港中文大學生關靖豐說：「我們需要政府承諾，不僅要解決這起事故，更要真正防止此類事故再次發生。」

孰料採訪結束沒多久，24歲的關靖豐便遭港警國安處，以「涉嫌煽動」罪名拘捕。據了解，他是「大埔宏福苑火災關注組」發起人之一，曾聲援過香港反送中，也曾計畫投入議員選舉，參與政治工作。

而1日下午媒體拍到他獲釋，離開長沙灣警署的畫面，具體詳細內容警方尚未對外說明。