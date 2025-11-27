香港大火港府宣布災民普發1萬！2跡象不尋常

▲香港宏福苑社區26日發生大火，消防27日仍持續進行滅火救援。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，香港消防處表示，截至今（27日）晚間8時，死亡人數上升至65人，70人受傷送醫。香港特首李家超稍早宣布，將發放給宏福苑災民每戶一萬元港幣。香港政務司也指出，這起火災有2個不尋常之處待調查。

根據港媒明報報導，李家超交代政府跟進大埔宏福苑五級火的進度，為解決災民燃眉之急，將向每戶災民發放一萬元，同時成立「宏福苑援助基金」，香港政府會出資3億元，並接受捐款。

香港政務司副司長卓國興補充，當局已準備好現金，今晚稍後將優先於各庇護中心中向受災居民發放，亦會在現場接受應急金額申請。民青局已物色1000個住宿空間，包含飯店或青旅，可讓災民留宿一至兩星期，後續則以政府、過渡性房屋等住宿空間為主。

香港政府也宣布將成立三個工作組跟進災後事宜，包括由政務司長陳國基帶領的調查及規管巡查工作組，陳國基說，政府部門已啟動特別行動，其中屋宇署會抽查正進行的不同工程，並要求承建商覆檢相關文件，並須在7日內提交報告，料涉及數以百計的個案。

陳國基指，會要求建商就棚網提供阻燃功能的檢測文件，當局亦會作抽樣及巡查現場是否有不適當工法。

陳國基提到，警方在現場扣查遭質疑不合標準的發泡膠板等證物，並已經大規模搜查了3名被捕人士的住所，以及在他們的公司扣查大量該案件有關的證據，包括招標文件、僱員名單、14台電腦及3人的手機，以作進一步的調查。警方屆時會與消防人員進入現場搜證，大規模調閱現場一帶的監視器畫面，以蒐集證據。

此外，香港保安局局長鄧炳強指出，事發大廈外牆的保護網等物料受火後的蔓延程度，遠比合規格物料為快，且大樓內未受波及的大廈玻璃窗貼有發泡膠板，以上兩種情況都不尋常，當局會從刑事方向調查。

