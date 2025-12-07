香港大火港府濫捕鎮壓 港人籲台灣認清中共本質

香港大埔宏福苑火災奪走至少159條人命，香港特區政府不但沒有公開真相，反而濫用「港版國安法」拘捕提出疑問、要求調查的香港市民。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港大埔宏福苑火災奪走至少159條人命，香港特區政府不但沒有公開真相，反而濫用「港版國安法」拘捕提出疑問、要求調查的香港市民。在台港人今日齊聚在台灣基督長老教會濟南教會召開記者會，強烈譴責港府濫用國安法，要求徹查相關官員與工程監管失職。並強調，如果認為兩岸是中國內政問題，台灣就會完蛋。

在台流亡港人赴湯批評，宏福苑發生大火，香港政府不僅沒有承擔責任，反而用「港版國安法」濫行拘捕，現在連分享救災訊息、願意站出來發聲的港人，都被當成「以災亂港」治罪，港府惡行已經是迫害人權，違反國際人權法律。

赴湯指出，他們今天在此提出四點訴求：一、譴責港府濫用「港版國安法」壓制人民權利。二、要求妥善安置所有受影響災民，聲援所有因尋求真相而被噤聲的香港市民。三、要求公開調查大埔宏福苑火災真相。四、要求徹查相關官員與工程監管失職。

台灣香港協會理事長桑普表示，11月26日連燒兩天的宏福苑大火，至少造成159人死亡、79人受傷，希望外界能替災民禱告。現在是大火燒人、政府抓人，香港政府「防民之口勝於防火」，這場大火反映出香港制度全方位的崩潰，當民眾要求成立真相調查委員會，港府國安部門立刻出來抹黑，甚至拘捕要求改善及究責的港人，連標語都擋起來，做法跟中國一模一樣。

桑普質疑，習近平一聲令下，中共港澳辦隨即派出工作小組到香港，任務不是救火救災，而是監督港官、鎮壓民怨，不要讓香港再度發生雨傘運動或反對運動。

桑普批評，即便發生大火悲劇，香港今天仍舉行「表演式」的立法會選舉，6個小時的投票率只有15%，整天投票率大概不到4成，反映人民不願投票或投廢票。中共企圖以昏官劣政摧毀香港，沒有真正民主、自由、人權、法治，官員就不會向人民負責，而是向上級領導人負責，最後結果就是家破人亡，就像現在的香港一樣。

「台灣民眾應認清中共獨裁專制本質不會改變，一國兩制的謊言是不會改變的！」桑普示警，和平統一的幻覺是實實在在，一中內政的框架是荒謬的，如果認為兩岸是中國內政問題，台灣就會完蛋，沒有一個國家能夠救得了台灣，你等於把台灣鑲在中華人民共和國「反分裂國家法」內政的框架中，當台灣變成中國內政，各國將無從干涉。

他強調，大家真的不要犯上本質上的錯誤，香港淪陷的教訓，台灣人民一定要記住！不要犧牲台灣的民主自由，不要用國家主權換取統一美夢，不要散布毫無根據的疑美論或棄台論。不要把封鎖小紅書的民主防禦機制，被某些政黨政客視為一種共產專制，要能夠區別敵友。

港裔民間學者徐承恩則說，自由民主是守護台灣的最後一道防線，無法容許旁邊的威權帝國用任何形式的威脅，來破壞這個國家的民主自由、獨立主權。不能讓中國及其在台協力者，去消滅台灣民主制度的運作，要反制這些傷害台灣的圖謀，「反中保台」不是政治妄語，而是台灣2300萬人的共同承擔，守護住台灣這個國家，才能避免重蹈香港所經歷的毫無極限的災禍。

