香港大火演藝圈活動喊卡 容祖兒《動物方城市2》首映緊急取消「心很痛」

香港發生大火，容祖兒（左2）、黃子華配音的《動物方城市2》首映活動取消。（圖／翻攝官方IG）

香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出的嚴重火警，已造成嚴重死傷，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，畫面怵目驚心。這場大火目前已知至少造成44人死亡、279人失蹤，並有1名英勇的消防人員殉職。儘管火勢已逐步受控，香港社會仍籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。

面對慘烈災情，香港演藝圈紛紛透過社群平台表達關心，多場公開活動也宣布取消或延期，以示哀悼。

原定於今日舉辦的動畫電影《動物方城市2》（Zootopia 2）香港首映活動，因香港大火而臨時取消。該片由天后容祖兒與黃子華配音，電影雖已於昨日搶先上映，但發行方強調：「以社會整體情緒為優先考量」，決定取消公開宣傳活動。

廣告 廣告

容祖兒除了在社群IG限時動態轉發多則救災資訊外，更以黑底白字寫下沉痛心情：「心很痛 願受災者早日安頓，傷痛得以撫平。向英勇的消防員致敬，感謝你們無畏的付出。大家定能攜手共渡難關，重建家園，重見曙光，祝願各人平安。」

此外，多項演藝活動也隨之延後，包括女星余詩曼、陳家樂與連詩雅的聖誕亮燈活動，以及歌手JACE陳凱詠的演唱會門票開售日程，展現香港演藝界與社會同悲共渡難關的決心。

香港大火奪44人命 杜汶澤念心經祈福、黃秋生替警消打氣

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導