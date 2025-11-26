香港大火激似2017倫敦住宅大火 同是外包材引火、當年72死

英國倫敦格蘭菲塔2017年發生大火，火勢延燒60個小時才完全撲滅。維基百科



香港大埔週三（26日）發生超高樓層住宅的超級大火，在英國倫敦也有過類似的著名案例「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）。當時消防隊同樣無法撲滅超高樓的火勢，僅能等待自行燃盡，最後燒了60個小時，72人喪生。

2017年起火的倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）樓高24層樓，1974年竣工，發生火災時已經是43年老屋。香港這次發生大火的宏福苑有八棟，每棟31層樓，發生火災時同樣也是42年老屋，狀況極為類似。

另一讓人不寒而慄的相似處，在於香港大火的起火點與迅速延燒的原因，很可能就是包覆八棟樓、為了翻新修繕而架設的竹製鷹架與防護網。格蘭菲塔當時延燒極為迅速，原因也是2016年整修時，為了「老屋拉皮」而覆蓋整棟大樓的易燃鋁板。

格蘭菲塔總共有129戶住戶，許多都是經濟弱勢與老人，最終約600名居民有72人罹難。香港宏福苑的八棟大樓總計有1900多戶，居民達4600多人，同樣以老人為主。格蘭菲塔與宏福苑同樣都是政府為容納暴增人口，有公共屋舍意味的建築。

但香港大火還有較為樂觀的一點，因為起火時間發生在下午快3時左右。格蘭菲塔是在半夜起火，大多數居民都已入睡，許多根本沒有逃生機會。

