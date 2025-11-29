香港大火災復亂象 假二維碼詐善款 假消防員稱裝備不足

網友自稱消防員稱裝備不足、沒飯吃，保安局批不實訊息。（圖／TVBS）

香港大火進入第4天，社會亂象叢生，詐騙集團趁機行騙，有人趁火打劫，更有假消息散布。民政及青年事務局長麥美娟警告民眾不要隨意掃描二維碼匯款，建議透過大埔宏福苑援助基金捐款。同時，保安局局長鄧炳強嚴正澄清網路上出現的假消息，包括有人冒充消防員聲稱裝備不足、連飯都沒得吃等不實言論。此外，物資站也出現有人假借受災戶名義詐領物資的情況，引發社會關注。

香港大火災情持續，然而社會開始出現各種亂象，包括詐騙活動和趁火打劫行為。民政及青年事務局長麥美娟表示，警方和執法部門正密切關注這些問題，強調社會絕不容許趁火打劫的行為，執法部門將嚴厲查處並拘捕相關人士。麥美娟特別提醒民眾，不要隨意掃描任何二維碼進行捐款，雖然政府已對部分受災戶派發1萬元應急費用，但仍有人趁機騙取善款。她建議民眾如要捐款，最好透過大埔宏福苑援助基金，而電子支付系統目前仍在規劃中，民眾不應看到捐款連結就立即匯款。

保安局局長鄧炳強也出面澄清網路上流傳的各種假消息。他指出，網上開始出現許多不實資訊，包括有人聲稱政府沒有提供免費住宿，讓災民在酒店住宿需支付8000元一晚；還有人假冒消防員，聲稱基本保護裝備不足且沒有飯吃，需要市民送餐才能溫飽。鄧炳強強調，這些都是不正確的消息，是有心人士企圖煽動民眾負面情緒。保安局對消防員日以繼夜救火的努力表示感謝，並呼籲大家在此時刻應團結一致，不要被分化。

除了網路詐騙和假消息外，實體物資站也出現問題。歌手鄺旨呈在社群媒體發文，表示看到非大埔居民走進大埔物資站，拿了一袋兩袋物資後搭計程車離開。他質疑這些人「有錢叫計程車，卻沒錢買香蕉、買餅乾」。在這艱難時刻，許多善款援助都是希望能幫助受災戶盡快恢復正常生活，但卻有心人士動起歪腦筋，在物資站詐領或偷竊，導致志工不得不舉牌警告小偷「做壞事會有報應」。這些亂象的出現，顯示在災難發生後，除了救援和重建工作外，防範詐騙和維護社會秩序同樣重要。當局呼籲民眾提高警覺，透過正規管道捐款援助，共同維護社會秩序，協助災民度過難關。

