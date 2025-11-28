香港大火災情 「麋先生世巡香港確定延期」：陪大家一起好起來

麋先生 MIXER《馬戲團運動 CircUs 世界巡迴演唱會 - 香港站》確定延期。（圖／翻攝自麋先生臉書）





鑒於香港發生重大事故，經過相信音樂討論，原定於2025年11月29日（六）舉行之麋先生 MIXER《馬戲團運動 CircUs 世界巡迴演唱會 - 香港站》將延期舉行。

麋先生 MIXER演唱會延期公告

因為捨不得，所以做了最捨不得的決定

陪著大家一起好起來，再一起好好的見面

為香港祈福。

——

｜麋先生【馬戲團運動】世界巡迴演唱會 - 香港站 延期公告 ｜

鑒於香港發生重大事故，原定於2025年11月29日（星期六）舉行之麋先生 MIXER【馬戲團運動 CircUs】世界巡迴演唱會 - 香港站 將延期舉行，詳細資訊將於確認後盡快公佈。

本場演出之門票將會全數安排原路退款（連票務平台手續費）。

衷心感謝各位的理解及支持，願大家互相扶持，攜手同行，共渡難關。

｜退款說明 ｜

票務系統將會為已成功透過Cityline票務平台進行網上購票之觀眾全數退款（包括購票時已收取的服務費），詳情如下：

以信用卡 (VISA / MASTERCARD / AE / UPOP) 及 電子付款平台 (BoC Pay / PayMe / WeChat Pay / 支付寶 / 支付寶 HK / 八達通)的購票人士款項將安排於8至12星期內*，自動存入Cityline票務平台用作購買門票的信用卡或電子付款平台戶口內。

(*顧客收到退款的時間需視乎個別發卡銀行或電子付款平台處理的進度而定。)

如有任何疑問，請電郵至 cs@cityline.com 或與 Cityline線上客服聯絡。

造成不便，敬請見諒。

廣告 廣告

麋先生 MIXER《馬戲團運動 CircUs 世界巡迴演唱會 - 香港站》確定延期。（圖／翻攝自麋先生臉書）

麋先生 MIXER《馬戲團運動 CircUs 世界巡迴演唱會 - 香港站》確定延期。（圖／翻攝自麋先生臉書）



【更多東森娛樂報導】

●林俊傑爆穿情侶裝約會！小20歲嫩妹「超狂背景」起底

●羅志祥遭指是孩子生父！經紀人不忍曬DNA報告：謠言止於智者

●認識3個月！陳昶均閃婚學員 再爆喜訊宣布當爸

