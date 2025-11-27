香港大火為什麼沒有警報聲？ 疑整修工人貪方便關掉警報

2025年11月26日，香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」發生大火，鷹架包覆的綠色防護網恐使用非阻燃材料。美聯社



香港大埔宏福苑的高層住宅大樓週三（26日）集體發生大火，生還居民曾多所表示起火時根本沒有聽到火災警報聲。曾在宏福苑任職過的一名保安主管向港媒表示，他任職時，就多次看到施工人員貪圖方便關掉火警系統。

宏福苑大火時已全體正在進行外牆大整修，被鷹架與防護網完全裹起來。《明報》週四（27日）報導，一名在今年5月前任職宏福苑的保安主管說，他當初入職時整修工程已經開始，經常看到工人從消防通道進出，因此貪方便直接關掉警報。他曾多次向上級反映火災警報系統絕對不能關，但完全沒有獲得處理。

這名保安主管說，他的工作範圍包括接受居民投訴，施工期間經常有住戶投訴工人直接在鷹架（竹棚）上抽菸，還把菸蒂丟在居民的窗戶上。他逐漸感到情況已難以忍受，因此辭職。

本次大火在週三下午剛開始露出火苗時，目擊者就拍到火苗是從鷹架的防護網中竄出。香港消防處週四下午召開記者會說明最新情況時，被問到火警系統是否遭人為關閉，表示目前專注救援，之後另有專隊調查。

