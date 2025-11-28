香港大火為鑑 中市府：加強聯合稽查守護市民安全
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】香港大樓火警事件引發各界關心，台中市政府持續強化高層住宅消防安全管理，都發局於事件發生後隨即以施工管理e化APP推播提醒台中市將近約3,000處在建工程，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，同時主動檢查高層建築工地；另消防局要求建築物（場所）保持逃生路線暢通並張貼逃生圖，落實防火教育與演練。都發局將研議與消防局共同辦理高層建築聯合稽查作業，守護市民安全。
都發局說明，針對台中市16層以上高層集合住宅，114年度應申報件數為344件，申報率99.6%、未申報率僅0.4%，未申報場所均已處分，後續將追蹤至完成申報，明年持續加強高層集合建築審查。
都發局指出，針對高層集合住宅稽(複)查作業，114年共抽查199家，抽查率為59%(已超過法定30%規定)，檢查結果均合格，明年持續加強抽復查作業。都發局後續將研議與消防局共同辦理高層建築聯合稽查作業。
另在香港外牆工程大火事故後，都發局即以施工管理e化APP推播提醒台中市將近約3,000處在建工程，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，同時主動檢查高層建築工地，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備及施工架與防設網等狀況，嚴格把關建案施工安全。另為鼓勵住戶積極自主防災，都發局將高層建築物設置合格服勤人員，依規納入台中樂居金獎管理維護評分，以鼓勵住戶積極自主防災。
消防局補充，依消防法規定，一定規模以上的建築物遇有增建、改建、修建、變更使用或室內裝修施工，致影響原有系統式消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人另定施工中消防防護計畫；並由管理權人報請建築物所在地主管機關備查，並依各該計畫執行有關防火管理上必要業務。另管理權人應依消防法施行細則規定，施工3日前將施工中消防防護計畫報請施工場所所在地消防機關備查，未依規定辦理報經查獲者，得依規處新台幣2至30萬元罰鍰。
消防局也說，依製定現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知規定，施工業者應注意重點，包含施工中應有消防設備停用軟、硬體配套措施；並嚴格管理可燃物及危險物品，嚴禁火源靠近；保持逃生路線暢通並張貼逃生圖，落實防火教育與演練，保障內部人員生命安全。
