香港大火為鑑 蔣萬安：加強老舊社區聯合稽查

（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市萬華區昨天晚間發生火警，市長蔣萬安今天召開跨局處會議討論策進作為，要求全面加強老舊社區、集合住宅聯合稽查，以確保市民安全，避免香港宏福苑大火在台北市發生。

台北市消防局昨天晚間7時許獲報，萬華區雙和市場1棟建物冒出火舌，趕抵現場發現為鐵皮連棟建築物，布線灌救直到晚間9時許撲滅火勢。現場救出1名男性傷者，詳細起火原因仍待後續調查。

蔣萬安原訂今天上午出席士林官邸菊展開幕式，昨天晚間臨時宣布改由副市長代為參與，以在同一時間於市府召開因應此次火警的跨局處會議，與會單位包含消防局、市場處、環境保護局、建築管理工程處等。

蔣萬安會後被媒體堵訪表示，香港宏福苑大火造成巨大災情，有許多人不幸罹難，除表達哀悼及期盼傷者早日康復之意，也是因為昨天萬華區火警事件，特別在今天召開跨局處會議，討論強化公共安全防護作為。

蔣萬安說，會中討論到建築物施工安全管理及消防安全逃生動線等，他裁示要全面加強老舊社區、集合住宅的聯合稽查，以確保市民安全，同時以香港為借鏡，檢視台北市如何預防及避免類似事件發生。（編輯：方沛清）1141128