香港大火燒光啦啦隊周邊！粉絲哀號「全沒了」女神集體祈福

檸檬的香港粉絲發文透露，他家已經被大火無情吞噬，所有珍藏周邊付之一炬。（圖／IG@funkygirls_lemon 、翻攝AP畫面）

位在香港的新界的社區大樓宏福苑，今（26日）發生嚴重大火，截至晚間19時已造成13人不幸喪生，且共有7棟大樓遭到火勢蔓延，目前還在持續搶救中。其中，一名熱愛台灣啦啦隊的香港網友也是受災戶之一，珍藏的周邊全被無情大火燒盡，也讓啦啦隊女神們看了好憂心，紛紛前來祈禱。

有香港網友透過Threads貼出自家著火的照片，發文寫道：「我的檸檬周邊全都沒！大炮也沒了！外存都沒了」原來這名網友正是富邦啦啦隊檸檬的粉絲，曾多次來到台灣欣賞球賽和追星，也存了很多珍藏周邊和照片。

沒想到一夕之間，無情的大火意外奪走了他的回憶，就連照相機都無可倖免。貼文也立刻吸引檸檬本人親自留言關心，「人沒事最重要！！！平安就好。」原PO則表示，「竟然給你看到，還好當時家裡都沒人，就只是所有東西都燒光了，滿滿的回憶一把火給沒了。」

宏福苑火勢仍無法控制，已造成13人死亡，20幾人受傷。（圖／翻攝AP畫面）

也有網友關心安慰，「最重要是人沒事，人沒事先還可以見得到檸檬的，老兄！」不過原PO苦笑回應「看不到了！」並表示錢都要先拿來重建房子。貼文也湧入眾多啦啦隊女神來安慰，包含奶昔、安娜、賴可都來留言，希望災民們能早日度過難關。

據了解，起火地「宏福苑」已有長達42年的歷史，由8棟大樓組成，而在發生火警前，正在進行外牆的翻新和維護工程，外頭都搭建竹製棚架，以方便工人進行相關維修做。目前火勢已經失控，造成13人不幸喪生，官方更直接將等級升至最高的五級火警。網上也瘋傳疑為工人抽菸釀禍，詳細起火原因還有待官方說明。

