香港大火燒出國安案 義工勸保護個資、前議員轉貼新聞被捕

香港大埔宏福苑大火造成百餘人死傷，傳出有民眾因在網上發起連署而遭警方國安處拘捕後，昨日（11/30）又有兩人被控意圖煽動憎恨政府而遭逮捕，其中一人為前區議員張錦雄，另一名女子則為義工。

綜合香港媒體報導，前屯門區議員張錦雄於昨晚約7時在粉嶺寓所被執法人員拘捕。消息稱，負責拘捕的為香港警務處國家安全處人員，張涉嫌「煽動仇恨政府」被捕。此外，一名李姓女子傳出亦被警方拘捕，據知其為火場義工，她曾在現場呼籲災民，不要胡亂將個人資料提供予不明人士。

公開資料顯示，張錦雄為同志社團「香港彩虹」的創辦人，也是前社會民主連線成員。他在2019年11月擊敗尋求第7次連任的陶錫源，首度晉身區議會，但在2021年10月與另外16名民主派區議員一同被裁定宣誓無效，即時喪失區議員資格。

香港01翻查張錦雄的社交網站，發現他在昨晚約6時半仍在發文，其內容為轉載一則關於日本歌手濱崎步的新聞；大約同一時間，亦轉載了一則關於大埔宏福苑大火中，一名發起聯署人被捕的新聞。張僅為轉載，發文中並沒有附上其他文字。

香港警方在回覆香港商業電台時僅表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

香港宏福苑大火後，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，呼籲對這次火災進行獨立調查，不到一天就獲得逾萬人支持。發起人之一的24歲學生關靖豐11月29日傳出被警方國安處以涉嫌煽動為由拘捕。

北京駐港國安公署此前宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，揚言「以災亂港」的反中亂港分子一定會受到《國安法》的追究嚴懲。

