香港大火燒心！民眾淚訴「全家都在裡面」

▲香港宏福苑大火，雖然有倖存者被救出送醫，但仍有超過200人失聯，情況不容樂觀。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火延燒超過15小時，仍未完全撲滅，香港政府在稍早的直播中表示，預計救援行動至少要持續至27日黃昏，已知44人死亡、多名傷者傷勢嚴重。遭逢重大危機之際，不少香港民眾紛紛自發支援，捐出桶裝水、餅乾、麵包、衣物等物資，還有熱心人士組成「人鏈」傳遞。不過對於尚有家屬失聯、受困的民眾而言，心情實在是非常煎熬。

綜合港媒報導，從26日晚上開始，陸續有香港市民自發性運送物資到臨時庇護點，希望能幫災民略解燃眉之急，不過因為物資實在太多，湧現速度遠超預期，現場義工已從27日凌晨起，呼籲市民暫停輸送物資，因為已經爆滿、無法再接收，分類及分配速度也難以跟上。

▲熱心的香港市民大量輸送物資，希望能舒緩宏福苑大火災民的燃眉之急。（圖／翻攝自星島日報）

▲熱心民眾以「人鏈」傳送物資。（圖／翻攝自香港01）

大火發生至今，多輛「黑箱車」已先後抵達宏福苑，移送多具證實已不幸離難者遺體，有一名中年婦人在認屍之後，因無法承受失去家人的痛苦，痛苦的呼喊：「女兒沒了」，在2名男性親友攙扶下才勉強離開現場。

另一名女性在面對港媒鏡頭時，也忍不住放聲大哭，悲痛的吼著：「我全家人都在裡面，電話打不通，我很怕他們暈倒。」場面令人鼻酸。

