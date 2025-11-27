香港大火燒44條人命！3人涉「誤殺」被捕身分曝 有工程顧問、公司董事

大陸中心／黃韻璇報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

11月26日下午，香港新界大埔「宏福苑」大樓發生五級火警，整個社區多棟大樓延燒。今（27）日凌晨，死傷人數再攀升，目前火災造成至少44人遇難，香港特區行政長官李家超表示，透露目前現場火情已經基本受控。此外，香港警方凌晨逮捕3名男子，涉嫌「誤殺」，如今被捕3人身分曝光。

截至27日清晨6時，消防指出，目前累計有40人在現場不治，另有4名傷者送醫後證實死亡，共計已至少44人死亡。此外，還有56名傷者獲救，其中45人傷勢嚴重，消防表示，預計救援行動將持續至傍晚。

據《香港01》報導，目前香港警方已經針對火警拘捕3名男子，稱幾人涉嫌「誤殺」。報導指出，新界北總區重案組展開調查，滅火過程中發現，「宏福苑」大樓外牆的保護網、防水帆布、塑膠布等，疑似沒有符合防火標準。且從其中一棟未受波及的大樓發現，每層電梯窗外都有發泡膠包封，此材質不但易燃，且可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠就是迅速蔓延的原因。

報導指出，香港警方27日凌晨2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3人，警方透露，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」涉嫌「誤殺」，3人的身分分別是2名涉事建築工程公司董事、1名工程顧問，年齡介於52至68歲。警方強調，將全面調查總承建商、其他承包商甚至工人，盡快釐清起火原因。

