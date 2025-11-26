香港大火燒7大樓波及近2千戶「爆炸聲頻傳」…受災居民：完全沒聽到警鈴

國際中心／綜合報導

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，8座大樓中已有7座起火，延燒到今（27）日凌晨火勢才逐步受到控制，卻已造成44死、279人失聯。有受災戶透露，當時自己正待在家裡，直到聞到有燒焦味，開窗探頭一看才發現發生火警，震驚表示完全沒聽到火災警報器的警鈴聲。

綜合港媒報導，香港大埔宏福苑大樓外部搭建的竹棚26日下午14時51分突然起火，火勢在短短6分鐘內就藉助強風迅速沿鷹架竄升，14時57分就蔓延到4樓，之後整棟大樓瞬間被火舌吞噬。

廣告 廣告

消防單位於15時02分將火警升為三級，15時34分再升為四級，當晚18時22分升級為最嚴重的五級火警（現場火勢完全失去控制而且迅速蔓延），入夜後甚至蔓延到旁邊其他住宅大樓，並傳出多次爆炸聲，近2000戶人家受到波及。

根據《香港01》報導，一名居住在宏道閣20樓的張姓男子指出，火警發生時自己正待在家裡，突然聽到消防車嗚笛聲，還聞到燒焦異味，因此好奇探出窗外查看發生什麼事，結果竟驚見旁邊的大樓正在狂燃，嚇得他立刻收拾東西下樓逃生，過程中完全沒有聽見警鈴的聲音。

更多三立新聞網報導

香港宏福苑大火奪命關鍵6分鐘「從底燒到頂」完整時間軸曝

香港消防員救火面部焦黑殉職「年僅37歲」…同袍淚悼：收工了兄弟

香港宏福苑惡火難滅「釀44死279失聯」？專家揭恐怖煙囪效應+強風致災

香港大埔宏福苑惡火延燒…消防揪2點「不尋常」港府：不排除刑案將嚴查

