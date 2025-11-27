香港大火牽動人心！市民志工蜂擁發送物資

▲香港大埔宏福苑大火受災戶重建家園之路漫漫，如今火勢受到控制，現場湧入許多救援物資以及市民志工幫忙整理分送。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區昨（26）日下午發生大火，截至27日下午2點50分已造成至少55死，是近代香港最嚴重火災。外界高度關注宏福苑災後狀況，現場湧入許多市民志工幫忙分配物資，在現場設立的物資收集處工作，還有醫師到場義診，希望能替受災戶打氣，協助度過難關。

綜合港媒報導，宏福苑大樓目前火勢已經受到控制，現場蜂擁而入許多市民志工，不少人攜帶物資要捐助給受災戶，現場設有物資收集處，分類擺放衣物、食物、水、醫療用品、生活用品等等，許多志工捲起袖子幫忙整理與分配物資。

更有不少熱心民眾長途跋涉而來，就是為了給受災戶打氣，不分力量大小，就是想獻出自己的心意。也有中醫師在現場展開義診，為災民提供免費診治服務，雖然受限於場地條件，只能施以簡單的針灸、刮痧，但一樣是希望幫助提振受災戶情緒。

順豐集團宣布全港順豐物流站，提供免費救援物資運輸服務，讓受災戶與救災人員可以沒有後顧之憂，持續做好重建家園的工作。新地集團也宣布旗下「帝」系酒店將免費提供160個房間，供有需要的災民緊急暫住。

在大埔當地營業10多年的彩虹串燒專門店，除了提供免費餐盒，也發起籌措與分配物資的愛心運動，老闆娘接受訪問時表示，「看到區內愁雲慘霧，災民無家可歸，救援人員仍在盡力救火，所有人都會去想自己能做到些甚麼」。行動獲得多人響應，彩虹串燒專門店今日傍晚也發文通知物資已夠將暫停接收。老闆娘直呼「不只是我或是我這間店，所有大埔街坊和大埔小店，大家都很有愛」。

