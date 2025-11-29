香港大火狂燒7棟樓！ 內政部：全面檢討整體大樓興建狀況

香港宏福苑社區惡火已釀128人喪命。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，7棟大樓遭祝融，截至今天（29日）上午8時，累計128人身亡、79人受傷，其中11人仍命危，並有200多人失聯。外界擔憂台灣是否也會有因搭建竹棚等因素釀災的危險？內政部次長董建宏回應，台灣已鮮少使用木工做施工架，接下來會全面檢討整體大樓興建狀況。

香港保安局28日公布初步調查結果，經過初步化驗，大樓棚網、保護網有達到阻燃要求，但包圍大樓門窗的「發泡膠板」（保麗龍）高度助燃，火勢快速蔓延，造成玻璃爆裂，大火從屋外往室內延燒。不僅如此，現場高溫使竹棚燃燒，遭燒斷竹子掉落並點燃其他棚網，也使得火勢難以控制。

廣告 廣告

外界關注台灣是否會因類似因素釀災，內政部政務次長董建宏表示，香港這次火災是因為使用木工做施工鷹架，台灣已鮮少使用，且多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，對於各項強度、使用規範都有規定，使用鋼管施工架應符合國家標準CNS 4750規定。

董建宏說，國土署每年都會定期或不定期要求地方政府抽查工安狀況，並鼓勵民眾檢舉工安問題，希望確保整體興建與施工者安全，盡量做到零工安意外。

董建宏強調，對香港火災感到非常遺憾，內政部也會全面檢討目前整體大樓興建狀況，跟隨勞動部規範，積極進行相關檢查。

針對高樓層火災疑慮，消防署說明，依據「各類場所消防安全設備設置標準」規定，11樓以上樓層必須設置自動撒水設備；「建築技術規則建築設計施工編」則規定，16樓以上或50公尺以上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」