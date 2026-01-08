香港大火獎盃延遲送到 陳曉東自辦頒獎典禮與謝天華餐廳嗨歌

陳曉東（右二）補領影帝獎座，與謝天華（左三）同樂。（火爆娛樂提供）

亞洲天王陳曉東日前終於親手拿到第4屆香港紫荊花國際電影節最佳男主角獎座，得獎後心情相當淡定，笑說：「挑戰依舊，繼續move on。」第1次拿到與電影相關的獎項，當然開心，但陳曉東也坦言這份肯定反而讓自己更清楚看到不足，提醒未來還有很多空間可以再突破。

這座獎其實來得有點晚，原定舉行的頒獎典禮因火災意外取消，獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組終於聚在一起吃飯，乾脆直接補辦1場「超迷你頒獎典禮」，沒有紅毯、沒有流程，大家約在餐廳在餐桌邊互相頒獎拍照留念，氣氛溫馨。

陳曉東喜獲影帝獎座，也預告有發新歌的計畫。（火爆娛樂提供）

當天，謝天華同樣憑《騙我一輩子》拿下第17屆澳門國際電影節最佳男配角金蓮花獎，在餐敘上被推派演出頒獎人，謝天華一拿到最佳男主角獎座就忍不住先「演」了一下重量感，笑稱男主角的獎座沉甸甸份量十足。輪到陳曉東接過獎座後開心爆表，將獎座當成麥克風氣氛直接拉滿，模仿起謝天華近期獻唱〈愛很簡單〉的唱腔與神情，一邊唱、一邊加碼扭動臀部，把抒情歌唱成「熱舞版」。

陳曉東也大方分享近期投入新歌製作， 2026年將推出全新雙版本新曲，有粵語版〈今天我們都會飛〉及國語版〈禁止糾纏〉，將於1月9日公布與歌迷分享，請大家拭目以待。

