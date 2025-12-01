香港大火獻花人龍綿延兩公里 悼念民眾悲憤：難以接受

2025年11月30日，香港宏福苑大火後，大批民眾前往獻花致意，人龍一度綿延兩公里。美聯社



香港新界大埔區宏福苑大火至昨天（11/30）已確認146死79傷、還有多人失聯。昨天有數千名民眾到場排隊獻花，人龍一度長達2公里，入夜後仍有民眾陸續前往，有人表示「排到深夜12時也會等」。

《明報》、《香港01》、路透社報導，宏福苑8棟大樓中有7棟燒毀，大火發生至昨已第五天，現場空氣仍殘留焦味。悼念民眾沿著宏福苑旁運河排隊，獻上象徵哀悼的白花，現場一片花海。排隊獻花的民眾目測有數千人。

從大埔區到全港各區，多間花店提供免費花束供民眾獻花。有花店將花自行運送到現場，也有店家將花束放在店外讓民眾領取。

廣告 廣告

2025年11月30日，香港宏福苑大火後，大批民眾前往獻花致意，人龍一度綿延兩公里。美聯社

28歲楊姓女子（Joey Yeung）祖母的公寓在大火中燒毀，她與家人前來悼念罹難者，也對相關責任人感到憤怒。

她表示自己對於這起火災「無法接受」，「我不是要求償還什麼，但至少要給逝者家屬、還在世的人一個公道」。

2025年11月30日，香港宏福苑大火後，大批民眾前往獻花致意，人龍一度綿延兩公里。美聯社

2025年11月30日，香港宏福苑大火後，大批民眾前往獻花致意，人龍一度綿延兩公里。美聯社

住在鄰近社區廣福邨的羅婆婆也到場悼念，希望三名逝去的好友安息，也希望家屬保重身體，「好好地生活，繼續活下去」。

大火罹難者中包括七名印尼外傭和一名菲律賓外傭，還有數十名外籍移工失蹤。

香港警方表示，根據香港房屋署對宏福苑所有建築的檢測，初步認定結構暫無危險，而警方預計今天可完成宏福苑所有房屋的搜索工作。

更多太報報導

香港大火中國製防護網成焦點 阻燃測試爆疑點、工人稱曾裝新網

香港大火維修工人4死1失聯 至少3人因救火及呼籲疏散而喪命

香港大火又燒出國安案 義工勸保護個資、前議員轉貼新聞被捕