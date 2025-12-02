香港大火現場慘狀曝！牆面焦黑「搜救難度超高」

香港宏福苑大火進入第七天，搜救工作仍在艱難進行中。警方公布災後照片，顯示火勢造成的破壞程度驚人，建築物滿目瘡痍，牆面焦黑、沙發只剩骨架，窗戶殘破不堪，有些地方甚至燒到鋼筋外露。截至目前，這場惡火已奪走151條人命，僅搜索四分之一的「宏昌閣」就尋獲8具遺體，警方預計搜救工作可能需要三至四週才能完成。香港高階警官在記者會上一度哽咽，警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，希望盡量找回遺體或可辨識物品，讓罹難者找回名字，家屬能與他們做最後道別。

香港警方曝光宏福苑內部照片，不只牆面焦黑，地上也滿是灰燼。

宏福苑災後搜救工作持續進行，搜救人員幾乎沒有停歇，不斷進出災區。「宏昌閣」作為最初起火點，加上火勢較晚被撲滅，現場環境極為惡劣，滿目瘡痍。搜救人員需要將推車等工具拉上高樓，因為現場有太多需要搬運的物品。

香港警方曝光許多照片，但同時也坦言因為搜索難度高，不排除完成調查時間會拉長到兩週到三週。

香港警方公布的照片顯示，建築外觀牆壁不僅被燻黑，還出現大塊斑駁痕跡。室內情況更為慘烈，四周牆面全是焦黑，客廳區域僅能隱約辨認出沙發骨架，其他家具和家電幾乎全部化為灰燼，難以辨認。廚房區域中唯一勉強可辨識的是類似抽油煙機的設備，有些區域甚至燒到天花板鋼筋外露，窗戶也已殘破不堪。

搜索任務持續進行中，香港警方也強調會盡力讓每一位罹難者都能跟家人「最後道別」。

香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，因為有些遺體已經變成灰燼，所以不排除最後未必能夠將所有失聯人士帶出來。在記者會上，投入搜救第一線的香港高階警官一度因情緒激動而哽咽，無法繼續說明情況。根據目前進度，12月1日僅完成宏昌閣四分之一的搜索工作，就已尋獲8具遺體，剩餘四分之三區域仍在進行搜索，不排除會發現更多罹難者。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻強調，希望盡量找回遺體或可辨識物品，讓罹難者能找回一個名字，讓家人能與他們做最後的道別。

這場奪走上百條人命的惡火，讓相關人員正全力加快搜索進度，希望能盡快完成搜救工作。

