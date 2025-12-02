香港大火生死瞬間 菲籍幫傭智勇救人

香港宏福苑大火發生後第7天，最新死亡人數為151人，而其中也有數人是來自菲律賓和印尼的外籍家庭幫傭，這起大火讓外界關注香港家庭幫傭的貢獻，紐約時報指出，香港眾多家庭中，這些外籍幫傭隱於幕後卻不可或缺。他們準備三餐、為年邁父母沐浴、看護幼兒，但其實這些外籍幫傭是自己家庭的經濟支柱、甚至是母親，為了支撐家鄉的家人遠赴異鄉工作。根據菲律賓和印尼領事館，在宏福苑一共有約230名外籍幫傭，其中一位是28歲的艾卡拉茲她以肉身保護嬰兒、不離不棄被菲律賓譽為現代英雄。

躺在醫院病床上，身穿紫色病患服、雖然承受著病痛，但艾卡拉茲仍對鏡頭豎起大拇指。

菲律賓參議員 艾米馬可仕：「她菲律賓的家人，很擔心她在加護病房的情況，但後來他們說她的情況穩定下來。」

香港宏福苑大火期間，菲律賓籍幫傭艾卡拉茲，因為不離不棄陪伴雇主、並以肉身保護3個月大嬰兒直到獲救，勇敢行徑被菲律賓海外勞工福利處讚譽是現代英雄。菲律賓總統小馬可仕長姊、也是參議員艾米馬可仕，30號前往醫院探視艾卡拉茲，並在臉書發文向她致敬。艾卡拉茲的前雇主表示她對孩子的愛和關懷與眾不同。

艾卡拉茲前雇主 戴約：「(當時)她抱著孩子被困在火裡，但這就是她 我忍不住哭了，這就是她會做的，為了別人願意豁出自己的生命。」

如同許多同業，艾卡拉茲家中有8個兄弟姊妹，當初為了賺取更多薪資支撐家計決定到海外工作。她的故事也喚起香港關注家庭幫傭的貢獻。

菲律賓籍家庭幫傭 ：「我希望這能讓香港社會，看見外籍家庭幫傭的價值與重要性，即使在悲劇發生時，我們也不會放棄自己的工作。」

紐約時報指出，香港政府規定，外籍家庭幫傭必須與雇主同住，許多人只能擠在狹小空間裡，日夜替雇主煮飯、清潔、當保母或看護，宏福苑內共有約230名外籍家庭幫傭，大火後許多人擔心失業，因為雇主恐怕無力繼續聘僱，相關團體呼籲港府推出特別辦法，目前仍在等待回應。

