香港大火生還住戶發文最感謝他 管理員逐戶敲門成逃生關鍵

大陸中心／陳佳鈴報導

整個大樓長期處於「封閉式環境」，導致大量住戶在火警初期完全未覺察危機。所幸有管理員在濃煙竄升時冒險逐戶敲門提醒，才避免更多傷亡。（翻攝自微博）

香港大埔宏福苑災情持續擴大，這起延燒逾十小時的惡火截至目前已造成 94人罹難、76人受傷，並引發外界對老舊社區消防與維修制度的高度質疑。事發後，不少倖存住戶在社群平台上還原當時情況，指出整個大樓長期處於「封閉式環境」，導致大量住戶在火警初期完全未覺察危機。所幸有管理員在濃煙竄升時冒險逐戶敲門提醒，才避免更多傷亡。

有住戶在 Threads 上表示，火勢剛起時家中毫無異狀，加上許多人因長期施工的關係，習慣將窗戶緊閉、甚至以發泡膠封住縫隙，因此從室內幾乎無法得知外界爆發大火。該名住戶說：「完全不知道外面已經燒起來，多虧宏志閣管理員上來敲門通知，不然我們根本來不及逃。」語氣仍透露驚魂未定。

這起延燒逾十小時的惡火截至目前已造成 94人罹難、76人受傷。（圖／翻攝自X平台 @BienPerez）

另一名住戶也指出，宏福苑外牆因維修工程包覆著大片棚架與防護網，使視線受阻，從窗邊完全看不見濃煙或火光。更令人氣憤的是，原本應負責警示的消防警報系統因工程關係暫停運作，導致整個社區處於訊息中斷狀態。「如果沒看電視、沒滑手機，或沒有親友通報，幾乎不知道外面已經發生什麼事。」。

消息曝光後，不少網友紛紛向逆行救人的管理員致敬，稱他們是「火場中的守護者」。有住戶留言說「我阿姨就是因為管理員敲門才知道起火，不然後果不堪設想。」更有人希望政府在致謝之餘，應全面檢討舊式大樓維修工程與消防系統停用的程序，避免類似悲劇再度發生。

