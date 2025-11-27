香港大火生還者露宿街頭 急尋失聯受困親友

香港新界大埔宏福苑大火延燒一整夜，隔日白天仍可見零星火舌相當猛烈，在警消忙著拉水線、以雲梯車灑水搶救的同時，不少住戶就在附近裹著棉被露宿，緊盯救火進度。然而眼看辛苦大半輩子買的房子付之一炬，這位災民忍不住頻頻拭淚。

宏福苑住戶表示，「我們這個樓買了有20多年了，全部家當全部買這個樓，你說現在一燒這個樣子，還有什麼？什麼都沒有了，要我們怎麼辦呢？」

這位災民說，現在心情難過得簡直不想活了，希望香港政府能出面協助解決問題。

除了煩惱房子沒了，還有住戶更擔心親人的安危，案發當晚為了找尋生死未卜的親人，有些人急得快抓狂。

宏福苑住戶喊道，「有沒有人見過葉柄桃先生？我希望有人說見過他，希望他是安全的。」

另一名宏福苑住戶哽咽著說道，「你到底在哪裡呀？打不通電話啊！」

這位住戶則描述大樓起火後濃煙密布，他的妻子難以逃生。

宏福苑住戶李先生說：「我在電話上叫她快逃，但她一出來，走道和樓梯間都是濃煙，黑矇矇的看不見，所以她沒辦法，又回去屋裡。」

宏福苑的住戶如今只能期盼，第一時間未能逃出或者至今仍聯絡不上的親人，最後都能夠平安無事；同時也希望大火趕快平息，讓生命與財產的損失降到最低。

